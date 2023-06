Dopo il ritracciamento dei giorni scorsi, questo potrebbe essere un buon momento per rompere le resistenze che continuano a bloccare i prezzi dei listini azionari oramai dal emese di marzo. Il 2023 dovrebbe essere un anno molto positivo, questo è quello che ci fanno stabilire lo studio delle serie storiche. Calcoli che sono stati avvolarati anche da altri indicatori predittivi come il barometro di gennaio. Cosa guardare ora sui mercati azionari?

L’attuale contesto economico

Il recente rialzo dei tassi, a parer nostro non è altro che la spia della crescita economica. Se aumenta la domanda, aumenta l’inflazione e quindi i tassi per “raffreddare la congiuntura” devono salire. La salita dei tassi, fino a quando si bilancerà con la crescita economica non dovrebbe rappresentare alcun pericolo.

Questo scenario è comptabile con le nostre previsionid ecennali, che vedono un minimo del decennio già formato, e da marzo di quest’anno un rialzo di lungo termine fino al 2027 omoltrato.

Ribadiamo, che questo non significa che non ci saranno ritracciamenti anche forti (ad esempio del 15%) di tanto in tanto.

Cosa guardare ora sui mercati azionari? Attenzione a domani

Alle ore 15:47 della seduta di contrattazione del giorno 29 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.067

Eurostoxx Future

4.384

Ftse Mib Future

28.040

S&P500

4.375,32.

Continua il rimbalzo dei mercati, ma riteniamo che solo la giornata di domani potrà chiarire definitivamente lo scenario di breve termine. Il 30 giugno è infatti un setup.

Al momento la nostra view rimane sempre la stessa, nonostante questi continuui alti e bassi, la tendenza di findo è rialzista, e i prezzi potrebbero salire anche forte fino al 4 agosto.

Poi dovrebbe seguire un ritracciamento di un mese. Il massimo annuale dovrebbe essere segnato fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre.

Vedremo poi di volta in volta cosa accadrà.

