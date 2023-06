3 idee senza riso per fare i pomodori ripieni al forno, l’antipasto più buono dell’estate!

Cerchi qualche ricetta per cucinare i pomodori ripieni in modo diverso? Ecco tre proposte allettanti. Non utilizzerai il solito riso, ma stupirai gli ospiti con altri ingredienti deliziosi. Vediamo come cucinarli in un attimo e servirli in modo originale.

I pomodori sono tra le verdure più gustate nella stagione estiva. Che li si compri tra le corsie del supermercato o li si raccolga dall’orto, poco cambia. Avremo tra le mani un ingrediente versatile e utile in mille ricette. Se la tua passione è farcirli e li hai già provati tante volte nello stesso modo, ti diamo qualche spunto per variare. Lasciati tentare quindi da queste 3 idee senza riso per fare i pomodori ripieni, che inaugureranno il pasto magnificamente. Porterai subito una ventata di novità sulla tua tavola, parola di chef!

3 idee senza riso per fare i pomodori ripieni, da servire anche freddi

Per un fresco piatto estivo, puoi riempire i pomodori con una salsa al pesto. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

20 pomodori ciliegini;

150 g di ricotta;

1 cucchiaio di pesto;

20 g di pinoli tostati;

basilico a piacere.

Lava sotto l’acqua corrente i pomodorini (sceglili piuttosto grandi). Togli l’estremità superiore, poi preleva metà del contenuto con uno scavino. Metti la polpa in una ciotola e aggiungi ricotta, pesto e pinoli. Mescola e inserisci il composto nei pomodori. Cuoci in forno a 200°, per circa 15 minuti. Termina impiattando con qualche foglia di basilico per guarnire.

Alla pizzaiola, un omaggio alla cucina mediterranea

Vediamo cosa ti serve per 6 porzioni di questi ortaggi ripieni:

6 pomodori perino;

una mozzarella;

una fetta di pane per tramezzini;

30 g di olive nere denocciolate;

olio EVO;

sale e pepe.

Per iniziare, taglia a cubetti il pane. Tritalo con le olive e la mozzarella a pezzetti. Aggiungi poi sale, olio e un pizzico di pepe. Passa ai pomodori: sciacquali e affettali in due per il lungo, togli un terzo della polpa e versaci dentro il sugo alla pizzaiola. Sistemali quindi su una teglia e lasciali in forno a 200° per 15 minuti. Servili ancora caldi o lasciali raffreddare, come preferisci.

Col formaggio, per un risultato super cremoso

Per 4 porzioni dovrai utilizzare:

8 pomodori verdi;

400 g di ricotta;

100 g di fontina;

2 uova;

1 mazzetto di erba cipollina;

sale e pepe q.b.

Dopo aver lavato e asciugato gli ortaggi, leva le calotte. Svuotali all’interno, versa una punta di sale e mettili al rovescio sulla carta assorbente. Intanto amalgama bene ricotta, fontina, erba cipollina tritata e uova. Usa il ripieno appena preparato per farcire i pomodori, quindi cuoci in forno a 180° per 35 minuti. Infine, servi in tavola e assaggia!