I nostri capelli vivono una sorta di ciclo vitale che parte con la loro nascita, e finisce con la loro morte. Ciò vuol dire che, prima o poi, i capelli cadranno, per diversi motivi.

A volte capita per cause fisiologiche, mentre in altri casi ciò accadrebbe per i cambiamenti climatici. Sarebbe per questo motivo che, in alcuni momenti dell’anno, potrebbe capitare di perdere più capelli del solito.

Un altro problema molto frequente a tal proposito è quello dei capelli secchi o sfibrati. È un fenomeno davvero molto comune, soprattutto per chi ha una chioma lunga.

In situazioni simili, potrebbe accadere di notare i propri capelli spezzati sulle lunghezze, con la comparsa di orribili doppie punte. Queste conseguenze possono dipendere dall’utilizzo di prodotti troppo aggressivi, strumenti caldi come piastre e phon o trattamenti sbagliati.

Fortunatamente esiste una soluzione completamente naturale ed economica per risolvere questo inconveniente.

La miglior maschera naturale per ammorbidire i capelli secchi e sfibrati

Per ristrutturare i nostri capelli e renderli subito più belli e morbidi, dovremo procedere con una maschera nutriente. Potremo prepararla a casa, usando 4 ingredienti semplici, naturali e che costano pochissimo.

Dovremo preparare una ciotola, in cui mischieremo 5 cucchiai di yogurt bianco naturale ad altri 3 ingredienti magici. Dovremo versare, infatti 2 cucchiai di olio di oliva e 2 cucchiai di miele.

La tipologia di miele non è importante, andrà benissimo quello che abbiamo già in casa. A questo punto aggiungeremo qualche goccia di olio essenziale al rosmarino.

Quest’ultimo prodotto, infatti, avrebbe la capacità di ridurre la caduta dei capelli. Tutti gli altri ingredienti, invece, riuscirebbero a nutrire la chioma, rendendola da subito più morbida e corposa.

Questa maschera andrà spalmata bene sulle lunghezze, e tenuta in posa per circa 15 minuti. Al termine, potremo sciacquarla ed eseguire il normale shampoo. Sarebbe questa la miglior maschera naturale per ammorbidire i capelli danneggiati sulle lunghezze.

3 consigli in più per non stressare i capelli

Oltre a trattare bene i capelli con l’utilizzo di maschere riparatrici, dovremo evitare alcuni errori molto comuni.

Il primo è quello di non effettuare troppi shampoo durante la settimana, al fine di non rovinare i nostri capelli. Inoltre è importante valutare bene la qualità dei prodotti che utilizziamo, evitando di scegliere per forza quelli che costano meno.

Un altro consiglio fondamentale da tenere a mente è di usare sempre un termo protettore. Il prodotto si dovrà nebulizzare sui capelli, prima di trattare i capelli con phon, piastre o altri strumenti ad alte temperature. Questi strumenti, infatti, potrebbero causare sui capelli pericolose conseguenze di cui si parla ancora troppo poco.

Il terzo ed ultimo consiglio riguarda la scelta della spazzola più adatta per noi. Pettinare i capelli con troppa foga, o con uno strumento sbagliato, potrebbe danneggiarli e spezzarli.

Sarebbe, invece, un ottimo prodotto per non rovinare i capelli la spazzola in legno e con setole naturali.

