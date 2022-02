Questa camminata è perfetta per chi soffre di dolori alla schiena perché protegge ossa, muscoli e articolazioni a qualunque età

È noto a tutti che l’attività fisica è indispensabile per mantenere il corpo e la mente in salute. Secondo l’OMS bisognerebbe compiere dai 5 ai 10 mila passi ogni giorno.

La civiltà moderna, però, è frenetica e ricca d’impegni. Caratterizzata troppo spesso da uno stile di vita sedentario. Un lavoro statico, la mancanza di tempo per svolgere dello sport, lo stress ed altri fattori possono far nascere anche diverse problematiche.

Tra i vari disturbi e fastidi, probabilmente il mal di schiena è uno dei più comuni nell’epoca odierna.

Qualche informazione utile

Bisogna sottolineare anche che il mal di schiena ha diverse forme e cause, quindi non si può generalizzare. Ad ogni modo, si presenta spesso come un fastidio, un dolore, un intorpidimento, ma anche come un formicolio o una rigidità muscolare.

A grandi linee possiamo distinguere il mal di schiena alto, ovvero la dorsalgia, e quello basso, la lombalgia.

Altro aspetto importante è la durata e l’intensità del disturbo. Viene definito di forma acuta, il mal di schiena che sparisce entro un massimo di 3 mesi. Si definisce, invece, di forma cronica o ricorrente, quando il dolore continua a persistere, nonostante le cure.

A seconda del tipo di disturbo, si dovrà stabilire con il medico curante la terapia da seguire.

Buone pratiche da seguire

Sicuramente, mantenersi in forma, scegliere una dieta equilibrata, fare stretching e correggere la postura sono attività indispensabili per allontanare l’incubo del mal di schiena.

Altro aspetto importante è dato dalle scarpe utilizzate. Molti sottovalutano che poggiare il piede in questo modo potrebbe provocare dei problemi di salute.

Inoltre, chi soffre di mal di schiena potrebbe avere difficoltà a salire le scale, oppure a trasportare le buste della spesa. In queste condizioni è quasi impossibile pensare all’attività fisica, eppure anche la semplice camminata aiuta molto.

Ad esempio, questa camminata è perfetta per chi soffre di dolori alla schiena perché protegge ossa, muscoli e articolazioni a qualunque età

Stiamo parlando della “fitwalking”. Sostanzialmente, una camminata per mantenersi in forma. Consiste in un’andatura veloce che somiglia alla marcia. Si differenzia da questa disciplina perché non prevede la gamba tesa e il ginocchio rigido.

Camminare a passi svelti, ma morbidi e sciolti. Con la “fitwalking” s’impegnano soprattutto gli arti inferiori ed il bacino. Il tronco resta rilassato e accompagna il movimento. Secondo l’Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale questa camminata è perfetta per chi soffre di dolori alla schiena. Allunga la colonna e protegge articolazioni, muscoli e ossa. Inoltre, tale camminata facilita la ripresa del movimento. Per questo motivo sarà meno faticoso praticare questa disciplina per chi sente dolore alla schiena.

