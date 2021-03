Praticare movimento fisico fa sempre bene alla salute. Con l’arrivo delle belle giornate, corse e camminate all’aria aperta vanno per la maggiore. Tuttavia, anche senza soffermarsi su sforzi fisici particolari, camminare è un’azione quotidiana che naturalmente svolgiamo senza fatica.

Non tutti, però, sanno che un’andatura e una postura adeguate sono fondamentali per una camminata corretta.

Sono molti i medici e gli esperti che hanno analizzato il genere umano e come sviluppa il suo istinto nel muoversi. Sin da piccoli, infatti, il movimento fa parte del bambino che pian pian si alza e muove i suoi primi passi. A causa di una conformazione fisica ancora debole e poco strutturata, il bambino tende a camminare in punta di piedi o sull’avampiede. Con il passare del tempo, invece, durante la camminata, si predilige appoggiare in terra prima il tallone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Attenzione perché camminare appoggiando il piede in questo modo può provocare seri danni alla salute

Il gesto è del tutto naturale ma questo metodo di camminata o di corsa può causare diversi dolori alle articolazioni, alla schiena e non solo.

Per questo motivo, sono sempre maggiori gli esperti che consigliano di sforzarsi nel camminare appoggiando prima sull’avampiede. In questo modo, si attivano i muscoli del piede e si crea una sorta di cuscinetto che rende minimo l’impatto sulle ossa del tallone e della caviglia. Legamenti, tendini e articolazioni ne gioveranno sicuramente.

Inoltre, camminare appoggiando sull’avampiede è utile per tonificare ed allenare tutti i muscoli. Una tecnica, dunque, che migliora tutto il corpo in un solo movimento.

Con la giusta concentrazione ed il giusto tempo, un allenamento incentrato sull’appoggio sull’avampiede apporterà molti benefici.

Da non sottovalutare le scarpe. Scegliere un modello di calzature sportive, ben ammortizzato, per evitare di cadere in modo più violento sui talloni e quindi poter procurare eventuali problemi anche alle articolazioni e alla schiena.

Se “Attenzione perché camminare appoggiando il piede in questo modo può provocare seri danni alla salute” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “È incredibile cosa succede al nostro corpo quando eliminiamo questo alimento amatissimo dalla dieta”.