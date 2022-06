Come perdere il grasso viscerale della pancia con una sola bevanda estiva dissetante e disintossicante

Una pancia piatta e scolpita con addominali bene in vista è il sogno di chiunque. Avere la pancetta è problema molto comune di cui molti si lamentano. Solo pochissimi riescono a mettere in mostra la “tartaruga” e con grandi sforzi. Infatti, uno dei problemi più comuni del fisico delle persone riguarda la presenza di grasso addominale.

È comune vedere persone dal corpo magro da cui spunta un addome prominente. Questo è molto difficile da smaltire ed è quello contro il quale combattiamo ogni giorno. Qualcuno pensa che per avere pancia piatta e addominali solidi basti un allenamento mirato e quotidiano. Allora, come perdere il grasso viscerale della pancia?

La verità è che l’alimentazione è altrettanto importante per ottenere dei risultati duraturi. Esistono degli alimenti detox che favoriscono la perdita della pancetta. Nell’articolo di oggi ne introdurremo due, unendoli in una ricetta favolosa per l’estate. Spiegheremo come preparare una bevanda estiva dissetante dalle proprietà disintossicanti che aiutano il metabolismo a bruciare il grasso in eccesso.

Due ingredienti per eliminare il grasso

Il primo ingrediente detox che costituirà il nostro frizzante cocktail della salute è lo zenzero. Questo cibo è ormai da qualche anno salito all’apice della lista dei superfood. Per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche riesce ad apportare benefici all’intestino e potenziare il metabolismo. Oltre a stomaco e intestino, lo zenzero avrebbe un’ottima influenza sulla salute di altri organi quali il cuore e le ossa.

Il secondo ingrediente è il lampone, un frutto rosso stagionale, appartenente alla famiglia delle Rosaceae e diffuso in tutto il Mondo con oltre 200 varietà. Ricco di fitonutrienti come antocianine, flavonoli, tannini e acidi benefici, il lampone è utilizzato spesso per favorire la perdita di peso.

Pare che buone quantità di questo frutto abbiano benefici sugli zuccheri presenti nel sangue. Inoltre, da qualche anno, alcuni studi ne avrebbero dimostrato gli effetti antitumorali.

Come perdere il grasso viscerale della pancia con una sola bevanda estiva dissetante e disintossicante

Per preparare la nostra bevanda dissetante avremo bisogno di una radice di zenzero fresca da cui ricavare 1 cucchiaio di succo. Per farlo basterà grattugiare la radice e spremerla aiutandosi con un colino. Poi servirà una manciata di lamponi freschi, preferibilmente biologici, da aggiungere per un’ora a dell’acqua naturale e al succo di zenzero.

Trascorsa l’ora di ammollo, con un minipimer frulleremo il liquido. Adesso possiamo aggiungere della menta o un’altra erba aromatica e sorseggiare il drink. È possibile anche aggiungere del succo di limone o sostituire l’acqua naturale con quella gassata.

Lettura consigliata

Potremmo sgonfiare la pancia e ridurre la cellulite gustando questa rinfrescante bevanda estiva ad azione drenante e depurativa con soli 3 ingredienti