Quante volte ci sarà capitato di ritrovarci con la parete interna posteriore del frigo ghiacciata. Ma può anche capitare di vedere le goccioline scendere sul fondo e finire nel cassetto inferiore. Apriamo il frigorifero e verdura e frutta sono bagnati e stanno marcendo. Probabilmente ce la siamo presa con il caldo, il frigo datato o con qualcuno che non ha chiuso lo sportello. In realtà, è del tutto normale che si formi la condensa nel frigo, fa parte del normale funzionamento dell’elettrodomestico. Ma per evitare che la condensa faccia danni e rovini alimenti, o lo stesso frigorifero, basterebbe un piccolo accorgimento.

Per evitare che la condensa nel frigo si ghiacci o coli nel cassetto della verdura basterebbe evitare questo comune errore

Certo, se la condensa si ghiaccia possiamo sbrinare il frigorifero e risolvere in poco tempo. Ma è sempre bene risalire alla radice del problema per evitare che il frigo si danneggi. Per favorire l’espulsione di quelle goccioline d’acqua esiste un foro di scolo. È quel piccolo buchetto in fondo al frigo la cui parte posteriore di plastica finisce ad imbuto. Ma spesso e volentieri lo troviamo “tappato” da un pezzo di plastica e non pensiamo certo che vada rimosso. Quello, in realtà, è uno scovolo per sturare il foro di scolo in cui finisce la condensa del frigo. Non tutti gli addetti al montaggio e al trasporto dei frigoriferi sono anche dei tecnici specializzati. Ma anche chi lo vende in negozio, delle volte, dimentica di informarci di questo particolare. In realtà sulla maggior parte dei manuali viene riportato, ma diciamoci la verità, in pochi leggono le istruzioni a fondo.

Un piccolo gesto basta a risolvere il problema

Per evitare che la condensa crei grossi problemi al frigorifero basterebbe rimuovere lo scovolo dal foro. Se lo lasciamo inserito, otturiamo il foro e la condensa non riesce a defluire dove dovrebbe. Questo causa problemi al frigo che può allagarsi sul fondo, formare la muffa sulle guarnizioni o, peggio, rompersi. È anche uno dei principali motivi per cui troviamo dell’acqua nei cassetti delle verdure. Estraiamo lo scovolo e teniamolo da parte, il nostro frigo funzionerà sicuramente meglio. Dopodiché utilizziamolo ogni tanto per pulire bene il foro e assicurarci che non sia otturato.

Quindi, per evitare che la condensa nel frigo si ghiacci o che si formi la muffa ecco cosa fare. In questo modo il nostro frigo funzionerà sicuramente meglio ed eviteremo che si danneggi. I nostri alimenti non deperiranno più velocemente ed eviteremo di sprecare soldi inutilmente. In più, se posizioniamo nel ripiano giusto tutti gli alimenti, li preserveremo più a lungo. In tanti non lo sanno, ma nella maggior parte dei frigoriferi la temperatura interna varia da ripiano a ripiano.

