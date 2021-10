Come si può non iniziare la giornata con un bel caffè espresso. La caffeina contenuta in un solo caffè è capace di svegliare corpo e mente e fornirci l’energia giusta per la giornata. Ma cosa succede quando si esagera? Ognuno di noi ha un livello di tolleranza alla caffeina diverso. Per questo ad alcuni basta un solo espresso per svegliarsi. Mentre altri sentono il bisogno di bere più caffè durante la giornata. Il problema nasce quando si supera questo livello di tolleranza. Allora si possono cominciare ad avvertire sintomi spiacevoli.

Quando si esagera con le dosi di caffeina il corpo può reagire con battito accelerato, insonnia, tremori e palpitazioni, mal di pancia e acidità e ipertensione. In questi casi il modo migliore per far ritornare il proprio corpo a uno stato ottimale è astenersi dal berlo. Ma c’è anche una valida alternativa. Ecco come depurarsi da caffè e cappuccino si può con questa tisana energetica e sgonfiante. E oltre a ritrovare l’equilibrio psico-fisico, ecco quali altri benefici possiamo trarre.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Depurarsi da caffè e cappuccino si può con questa tisana energetica e sgonfiante

Appena svegli si ha necessità di risvegliare il corpo. Grazie a questa bevanda calda totalmente naturale si godrà di grande energia per tutto il giorno. Inoltre, come vedremo, anche il nostro stomaco gioverà del potere tonificante di alcuni ingredienti. Iniziamo col primo della lista.

Le proprietà benefiche dello zenzero sono ormai risapute. La sua azione antiossidante, antimicrobica e calmante lo ha proclamato re dei superfood. Questa radice ha anche la capacità di stimolare il metabolismo e potenziare il cuore. Per queste ragioni lo useremo fresco tagliato a rondelle come base per la tisana. Alle sue proprietà benefiche si aggiungono quelle del timo. L’olio essenziale contenuto nelle sue piccole foglie ha un effetto antibatterico e antinfiammatorio, oltre ad essere un ottimo digestivo.

Ancora, il timo è spesso utilizzato come mucolitico. A questi due si unisce la buccia di cedro. Ricco di vitamina C e sali minerali, riattiva la circolazione e aiuta a perdere peso e acqua in eccesso. Per ulteriori informazioni si può consultare l’articolo Questo agrume è poco considerato ma combatte il colesterolo ed è un pozzo di vitamina C. In alternativa si può aggiungere della buccia di limone.

La preparazione di questa tisana non richiede che pochi minuti. Gli ingredienti vanno messi in infusione in un bicchiere abbondante di acqua minerale bollente. Poi andranno lasciati in infusione per 10 minuti. Se si soffre di gonfiore addominale e per regolare l’attività intestinale si può aggiungere della melissa.