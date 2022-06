Una sfilza di bollini rossi ha conquistato il meteo degli ultimi giorni e anticicloni africani tengono in pugno le nostre città. Il caldo, quindi, è più che arrivato, mettendoci al tappeto, insieme alle piante, costantemente assetate, e agli animali che preferiscono il pavimento alla cuccia. Così ci aggiriamo per casa grondanti di sudore, in cerca di refrigerio sul balcone o in giardino e con climatizzatori e ventilatori a tutto spiano.

In una condizione del genere cucinare potrebbe essere l’ultimo dei nostri pensieri, soprattutto se associato all’idea di folate di calore risalenti dai fornelli. Per questo l’opzione di un piatto fresco, light, semplice e con una cottura lampo potrebbe entusiasmarci e stuzzicare il palato.

Nonostante ciò, ha fatto ritorno sulle nostre tavole una verdura che aspettavamo da mesi, la melanzana, la cui cottura ideale, quella più golosa, sarebbe la frittura. In questo caso non ci sarebbero escamotage da mettere in atto per evitare il sudore, ma solo armarsi di tanta pazienza.

Tuttavia, potremmo faticare meno post cottura, quando passiamo al lavaggio delle stoviglie, grazie ad alcuni trucchetti che renderanno le melanzane fritte poco unte.

3 trucchi per friggere le melanzane senza far assorbire troppo olio e dire addio all’unto ostinato su piatti e teglie

Per dire basta a piatti e teglie unti anche dopo mille passaggi di spugna e a melanzane gocciolanti d’olio dovremmo seguire 3 consigli delle esperte nonne. Così facendo potremmo avere melanzane sì fritte ma leggere e soprattutto asciutte e stoviglie che si puliranno in un battito di ciglia.

Inoltre, potremmo anche ricevere qualche complimento per la nostra frittura da oscar, bella da vedere e buona da mangiare.

Primo trucchetto

Innanzitutto, come suggerirebbero gli esperti, dovremmo sapere che in 100 grammi di melanzane ci sarebbero ben 92,3 grammi d’acqua. Ciò le renderebbe tra le verdure più ricche d’acqua esistenti, ma quello che sarebbe un pregio si trasformerebbe in un difetto quando parliamo di frittura.

Infatti, l’acqua le renderebbe più morbide e spugnose e, quindi, in grado di assorbire l’olio facilmente. Per ovviare a questo problema potremmo rispolverare un antichissimo segreto delle nonne e cioè il riposo sotto sale. Una volta che abbiamo pulito la melanzana e l’abbiamo affettata, dovremmo mettere le fette a scolare all’interno di uno scolapasta cosparse di abbondante sale. Questo favorirebbe l’eliminazione di parte dell’acqua e le renderebbe più asciutte e meno assorbenti.

Secondo trucchetto

Il secondo dei 3 trucchi per friggere le melanzane senza far assorbire olio in quantità industriale riguarderebbe proprio la fase della cottura. In particolare, dovremmo utilizzare una padella dai bordi alti e capiente e utilizzare poco olio.

Quindi, la cottura per immersione in friggitrice sarebbe sconsigliata e si dovrebbe preferire quella “all’antica” in padella, girando spesso le fette.

Terzo trucchetto

Infine, l’ultimo consiglio per avere zero unto riguarderebbe il passaggio immediatamente successivo alla cottura. Infatti, una volta fritte dovremmo disporre le melanzane al di sopra di uno strato di carta assorbente.

Questa, però, dovremmo cambiarla spesso e soprattutto dovremmo evitare di creare torrette alternando carta e melanzane.

Lettura consigliata

Perfetta da portare anche al mare quest’insalata di riso con tonno sfiziosa e freschissima che si preparare in 20 minuti