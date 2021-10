Ci sono chiese, e abbazie e un bellissimo centro storico. Una volta attraversata la bellissima campagna di Colfiorito, prima di arrivare a Civitanova Marche, c’è una cittadina meravigliosa. L’ideale è fare un tour che possa comprendere un weekend, ad esempio quello imminente del 31 ottobre e 1 novembre. Ma questo luogo si presta anche a una gita in famiglia, che possa coprire una giornata sola.

Stiamo parlando di Tolentino, in provincia di Macerata. Tolentino è famosa nel panorama storico per la Battaglia di Tolentino. L’episodio decisivo della guerra austro-napoletana avvenne nel 1815 tra il Re di Napoli Gioacchino Murat e Federico Bianchi il Generale che guidava gli Austriaci. Ricca di storia ed arte, Tolentino merita sicuramente una tappa con il proprio partner, ma da non escludere la compagnia di amici. Ecco come passare un weekend romantico per allontanare lo stress in questa bellissima località medievale.

Meritano una visita la Basilica di San Nicola e il suggestivo Castello della Rancia

Ma quali sono i punti di forza di Tolentino? Una perla è sicuramente la Basilica di San Nicola con il cappellone affrescato e il chiostro del convento agostiniano. Il meraviglioso cappellone contiene un ciclo di affreschi del Trecento, attribuiti a Pietro da Rimini, che raccontano la vita del Santo. Bellissima la volta con l’incrocio a botte dai colori sgargianti e intensi, così come i particolari dell’Orazione nell’Orto e delle Nozze di Cana. Visitare il cappellone di San Nicola è un’esperienza incredibile che ci permette un contatto intimo e profondo con l’arte e con la religione.

Un altro simbolo della città di Tolentino è il Ponte del Diavolo. La leggenda dice che il suo costruttore, Mastro Bentivegna, chiese aiuto al Diavolo per terminare il lavoro. Il diavolo in cambio chiese la prima anima che avrebbe attraversato il ponte. Allora San Nicola si fece beffa di lui lanciando un pezzo di formaggio che attirò un cane, che per il Demonio non era però l’anima pattuita. Il ponte ha una struttura maestosa con dei grandi piloni che poggiano sul letto del fiume Chienti. Il ponte venne costruito nel 1268 su disegno di Mastro Bentivegna e possiede una torre merlata alla guelfa quadrangolare e una porta ad arco acuto.

Anche il centro storico di Tolentino merita un giro. Prima di tutto, maestosa e bellissima è la Torre dell’Orologio con i suoi 4 quadranti che indicano le fasi lunari, l’ora astronomica, le ore italiche, i giorni della settimana e del mese. Meritano una visita anche il teatro Nicola Vaccaj e il bosco delle Terme di Santa Lucia. Da poco, infatti, è stato riaperto il parco delle terme in cui si può trascorrere una giornata in totale relax, godendo della natura di questo posto meraviglioso.

A qualche km da Tolentino, lungo la Val di Chienti c’è il Castello della Rancia. Qui avvenne la famosa battaglia di Tolentino. Questo luogo venne edificato da Andrea Beltrami nel XIV secolo e al suo interno possiede il Museo Archeologico e il Museo dedicato alla Compagnia della Rancia. Il nostro tour può concludersi con la meravigliosa ed eterna Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra. Quest’ultima è uno dei maggiori esempi di arte romanica con il chiostro, il refettorio e la chiesa dedicata a Maria.