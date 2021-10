La dipladenia è una delle piante più vendute durante il periodo estivo. I suoi fiori eleganti e coloratissimi variano dal rosso al bianco passando per il rosa. Questo la rende ideale per regalare colore a balconi e giardini nella stagione calda.

Tuttavia, chi ha acquistato questa pianta dovrà anche prendersene cura durante l’inverno. Infatti, le piante sono esseri viventi al pari di cani e gatti. Questo dovrebbe fare riflettere soprattutto quando si decide di trattarle come spazzatura, un qualcosa di “usa e getta”.

A seconda dei periodi e delle condizioni in cui cresce la dipladenia potrà presentare alcuni problemi. Uno di questi è sicuramente quello legato all’ingiallimento e dalla caduta delle foglie. Quello delle foglie gialle è un problema abbastanza frequente non solamente nella dipladenia ma anche in altri tipi di piante. Infatti, bisogna proprio controllare quotidianamente le foglie, spesso solo proprio loro a svelarci dei problemi della nostra pianta.

Le cause dell’ingiallimento possono essere diverse, si cercherà di elencare le principali.

Molti li snobbano ma foglie gialle e crescita stentata della dipladenia potrebbero nascondere questi gravi problemi

Una delle cause che si lega a filo diretto con l’ingiallimento delle foglie è la presenza di insetti sulla pianta. Parassiti come acari, cocciniglia o ragnetto rosso, infatti, dovranno essere velocemente eliminati per scongiurare il peggio. Per capire se sono o meno presenti questi insetti sarà necessario controllare attentamente la parte inferiore delle foglie. Nel caso si consiglia di rivolgersi ad un vivaio specializzato che saprà indirizzare verso la soluzione migliore.

Freddo

La dipladenia è una pianta che teme particolarmente il freddo, non resisterà al di sotto dei sei gradi. Per questo motivo appena le temperature cominceranno a scendere sarà necessario cercarle una nuova sistemazione.

Un semplice ritardo nel riparare la dipladenia, infatti, potrà provocarle dei danni si spera non irreversibili. La perdita delle foglie potrà essere inserita tra le conseguenze di un colpo di freddo. Nel caso in cui le foglie della dipladenia dovessero ingiallire dopo essere stata riparata in casa non bisognerà disperare. Una leggera perdita di foglie è, infatti, fisiologica dal momento che la nostra pianta dovrà avere il tempo di ambientarsi. Dopo un primo periodo riuscirà a riprendersi al meglio e tornerà ad essere rigogliosa.

Nutrienti

Le piante, compresa la dipladenia, poi potranno soffrire anche per mancanza di azoto, ferro, manganese o altre sostanze nutritive.

Per ovviare al problema non bisognerebbe mai dimenticarsi di concimare la dipladenia utilizzando un concime per piante da fiore. Per una concimazione corretta bisognerà procedere dalla primavera fino ad estate inoltrata.

Errata irrigazione della dipladenia

Da ultimo si può annoverare tra le cause una errata irrigazione della nostra pianta. Infatti, sia in caso di troppa acqua che in quello contrario le foglie tenderanno ad ingiallire e cadere.

Il terreno dovrà essere mantenuto umido ma non fradicio, questo infatti produrrà marciumi radicali che porteranno la nostra dipladenia a morire. Ecco, quindi, perché molti li snobbano ma foglie gialle e crescita stentata della dipladenia potrebbero nascondere questi gravi problemi.