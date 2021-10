Può essere capitato a molti di avere una casa maleodorante, nonostante venga pulita tutti i giorni e bene.

Ritrovarsi con un cattivo odore per la casa, non è certo una cosa gradevole specialmente quando l’abbiamo pulita da cima a fondo, e non riusciamo proprio a capire in cosa sbagliamo o cosa abbiamo tralasciato senza accorgercene.

Se la casa puzza anche dopo averla pulita, il colpevole è soltanto uno ma non riusciamo proprio a capire cosa possa essere!

A molti potrebbe sembrare incredibile, ma il cattivo odore è emanato proprio dal pavimento, anche se lo abbiamo appena pulito.

Sono molti i fattori che contribuiscono a rendere il pavimento puzzolente. In questo articolo spieghiamo quali possono essere le cause e come fare.

Spesso le cause sono la cattiva igiene del pavimento prima di lavarlo, oppure quando si cammina in casa senza togliere le scarpe, e in modo particolare la schiuma dei detersivi.

I detergenti, specialmente quelli particolarmente schiumosi restano attaccati alla superficie del pavimento dando origine al cattivo odore, e lasciano anche una patina che col trascorrere del tempo risulta sgradevole da vedere. Cosa fare?

Il problema non lo risolviamo cambiando il detersivo che abitualmente usiamo.

Come risolvere il problema

Dobbiamo evitare di lavare il pavimento con il detersivo e optare per ingredienti naturali come acqua calda e aceto oppure aggiungere a questi dell’alcol.

La prima volta, lavare il pavimento con “una tazza da caffè” di aceto per 1/4 di secchio di acqua, con l’aggiunta della stessa quantità di alcol rosa o bianco.

Le volte successive diminuire leggermente la dose di aceto. Se lavando il pavimento con l’aceto sentiamo odore di uova marce, non dobbiamo preoccuparci. Infatti, il cattivo odore sparirà lavando ogni volta il pavimento come abbiamo appena consigliato.

Quando noteremo che la puzza sarà sparita potremmo aggiungere, di tanto in tanto una goccia di detersivo per piatti a base bio.

Attenzione, per il parquet e laminato va usato solo acqua calda.

Queste soluzioni non vanno usate per il marmo.