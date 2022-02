Come passare un weekend di primavera economico scegliendo queste ammalianti destinazioni immerse nella natura tra lago e montagna

Finalmente torna la bella stagione portando con sé non solo giornate di sole e aria frizzantina, ma anche una natura rigogliosa e coloratissima.

Per dare il benvenuto alla primavera non c’è niente di meglio che organizzare una bella gita domenicale in famiglia o con gli amici.

Tra l’altro, non serve necessariamente prenotare un intero weekend fuori casa: ad esempio, basta mezza giornata per visitare questi meravigliosi parchi affacciati su lago o mare.

Se poi fossimo particolarmente appassionati di tulipani, saremo contenti di sapere che già da metà mese ricominceranno eventi che li vedono protagonisti.

Anche chi, alle oasi naturali incontaminate, preferisse piccoli e caratteristici borghi dal profilo romantico, avrà solo l’imbarazzo della scelta, da nord a sud della penisola.

Il Belpaese non manca di offrirci spettacoli di ogni sorta, che incontrano qualsiasi gusto ed esigenza: dalle città d’arte alle colline, passando per scenari marittimi.

Ebbene, ecco che allora non ci resta che fornire nuovi spunti su come passare un weekend di primavera economico, a stretto contatto con la natura.

Parco Nazionale del Gran Paradiso

Forse pochi lo sanno, ma il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che rientra senza dubbio tra le eccellenze italiane, proprio nel 2022 compirà 100 anni.

Ai piedi dell’omonima e imponente montagna, si estendono svariati ettari di prati, impreziositi da preziosi fiori d’alta quota e da una fauna maestosa e variegata.

Durante l’escursione guidata o in solitaria, non sarà difficile incontrare gli stambecchi, simbolo di questa magnificente realtà.

Tra le peculiarità del parco, segnaliamo il bosco di Artalle che, ospitando alcuni pregiati esemplari di larici, offre alla vista un’emozione unica.

Oltre ai percorsi e alle attività escursionistiche, interessanti anche le diverse improntate su temi quali l’ecologia e il rispetto dell’ambiente.

Come passare un weekend di primavera economico scegliendo queste ammalianti destinazioni immerse nella natura tra lago e montagna

Meno conosciuto, forse, ma altrettanto affascinante, è il “parco delle fate di pietra”, anche detto Piramidi di Zone.

Ci troviamo in Lombardia, nei pressi del lago d’Iseo, dove si apre davanti ai nostri occhi una curiosa riserva naturale.

Le alte formazioni argillose disseminate lungo l’intera area sembrano infatti vere e proprie sculture, ma non dipendono da un intervento umano.

Al contrario, sono gli agenti atmosferici come pioggia e vento che da sempre modellano, continuando a farlo, queste guglie naturali di grande impatto.

Agli escursionisti esperti è poi dedicato un percorso ad anello per scoprire ancora più a fondo questa zona così originale.