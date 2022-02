Basta mezza giornata per visitare questi coloratissimi giardini vista lago o mare perfetti per dare il benvenuto alla primavera

Il bel tempo di questi ultimi giorni e un progressivo, seppur lento e graduale, innalzamento delle temperature favoriscono un graditissimo assaggio di primavera.

Sebbene anche nel weekend gli impegni casalinghi di certo non manchino, dal cambio armadio alla pulizia delle varie stanze, una gita fuori porta è d’obbligo.

Proprio adesso che le belle giornate cominciano a fare capolino sempre più frequentemente, sarebbe davvero un peccato non approfittarne.

Tra l’altro non è necessario spostarsi per l’intero weekend: basta mezza giornata per visitare questi coloratissimi giardini in località di mare o di lago.

La nuova stagione porta con sé meravigliose fioriture e cosa c’è di meglio che immergersi nella natura per disintossicarsi un po’ dallo smog cittadino?

Le soluzioni sono davvero tantissime, a partire dalla visita a questi parchi, eletti a pieno titolo tra i Grandi Giardini Italiani.

Oppure ancora, queste vaste e variegate distese di tulipani colorano la nostra penisola da Nord a Sud, all’incirca dalla metà di marzo.

Assolutamente da non perdere poi, questi spettacoli naturali che si affacciano direttamente sul lago o sul mare e che proponiamo nelle prossime righe.

Villa Durazzo Pallavicini

Al modico prezzo di 10 euro, con eventuali riduzioni per gruppi familiari e bambini, si aprono le porte del Parco di Villa Durazzo Pallavicini.

Progettato a metà Ottocento su volere del marchese Pallavicini, è uno straordinario esempio di giardino romantico europeo.

Inoltre, premiato come parco più bello d’Italia nel 2017, propone al visitatore un percorso innovativo, tra bellezze naturali e scultoree.

Boschi di pini marittimi e oasi di camelie e fiori acquatici fanno da cornice a lussureggianti architetture classiche e neogotiche.

A completare il già suggestivo quadro, si aggiungono giochi d’acqua, cascate e torrentelli che sposano un’importante varietà di piante rare.

Basta mezza giornata per visitare questi coloratissimi giardini vista lago o mare perfetti per dare il benvenuto alla primavera

Si affaccia invece sul lago Maggiore, l’altrettanto splendida Villa Taranto, i cui giardini includono specie di piante e fiori provenienti da tutto il mondo.

Il parco è diviso in aree tematiche che spaziano dai giardini terrazzati con le cascatelle, alle vasche di ninfee e fiori di loto.

Da non dimenticare anche la visita al Giardino d’Inverno e a quello Palustre, veri punti di forza del contesto paesaggistico.

La struttura interna della villa non è visitabile, mentre per i giardini è sufficiente prenotare online a 10 euro a partire da inizio marzo.