Il principale motivo che ci spinge a viaggiare, oltre alla possibilità di sfuggire alla stressante routine, è la curiosità, ovvero conoscere posti nuovi.

Certo, ci sono mete talmente iconiche che tutti, prima o poi, abbiamo intenzione da visitare qualora non l’avessimo già fatto.

Esempi illustri sono Roma, Venezia e Firenze in Italia oppure Parigi, Londra e Vienna in Europa. Tuttavia, spesso ci lasciamo trascinare dal mito delle grandi città, ignorando che la nostra penisola in particolare è una vera miniera di borghi da fiaba.

Da Nord a Sud, al mare o in montagna, si trovano paesini caratteristici che sembrano usciti da una cartolina e sono davvero fotogenici. Immersi nella natura e lontani dai tradizionali circuiti turistici, sono le destinazioni ideali per un weekend di relax alla scoperta delle meraviglie nostrane.

Brisighella

Se ci capita di trascorrere qualche giorno di vacanza a Bologna, approfittiamone per visitare questo piccolo borgo, inserito nella classifica dei più belli d’Italia.

Dominano la scena di carattere medievale tre pinnacoli rocciosi, su cui si ergono altrettanti monumenti, tra cui spicca certamente la rocca, con vista mozzafiato.

Completano il quadro il groviglio di vicoli e le case di pietra o colorate, circondati da vallate, uliveti e calanchi.

Non dimentichiamo di assaggiare e portare a casa il Brisighello, olio extravergine DOP e il delizioso carciofo Moretto, tipici della zona.

Sembrano usciti da una cartolina e sono davvero fotogenici questi piccoli borghi italiani di mare e montagna

Spostiamoci ora un po’ più a Sud, per la precisione in Umbria, nei pressi di Foligno, dove si trova l’incantevole borgo di Rasiglia.

La sua struttura ricorda quella di un Presepe in miniatura: una cinquantina di casette in pietra costituiscono il cuore del paesino, attraversato da piccoli torrenti.

Dal momento che il paese è davvero molto piccolo basta mezza giornata per visitarlo, dopodiché ci si può avventurare verso Spoleto o Foligno.

Borgo Parrini

Diversi chilometri più a Sud, in Sicilia, poco distante da Palermo, troviamo Borgo Parrini, dove aleggia un’atmosfera da sogno.

Il punto di forza del borgo sono le sue casette colorate, la cui architettura ricorda molto quella delle opere di Gaudì: una Barcellona in miniatura.

Un piccolo gioiello artistico, perfetto quando si ha bisogno di pace e tranquillità perché qui vivono solamente una ventina di persone.

Se poi pensiamo alla bellezza del mare e alle golose specialità gastronomiche tipiche della regione faremo tesoro della prima offerta utile per partire.