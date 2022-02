Sono ormai le ultime settimane in cui possiamo trovare la zucca dal fruttivendolo tra le verdure di stagione. Quest’ortaggio è ricco di antiossidanti naturali e di vitamina A, preziosa per la salute della pelle e della vista. Si tratta di un ortaggio molto versatile e con il quale possiamo preparare sia pietanze salate, sia dolci. Con la zucca possiamo portare a tavola piatti molto diversi, ma tutti incredibilmente irresistibili.

Molti di noi la usano per realizzare vellutate, ma anche gustosissime polpette e soffici torte. Oggi invece vogliamo suggerire di utilizzarla per preparare un risotto particolare.

Per farlo infatti non utilizzeremo il burro, ma riusciremo comunque ad ottenere un piatto cremoso ed avvolgente. La particolarità di questo piatto ce la dà un ingrediente di stagione che molti di noi adorano.

Ingredienti

280 g di riso Carnaroli;

250 g di polpa di zucca;

succo e scorza di un’arancia non trattata;

mezza cipolla;

50 ml di olio EVO;

50 g di formaggio spalmabile;

100 ml di vino bianco;

1 l di brodo vegetale;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare un cremoso risotto alla zucca senza burro usiamo un ingrediente speciale che tutti amano per il suo profumo sorprendente

Per iniziare, ricaviamo la polpa dalla zucca rimuovendo la buccia e i semi. Tagliamola a cubetti e trasferiamola in padella insieme alla cipolla tritata finemente. Facciamo rosolare con un po’ d’olio per qualche minuto.

Intanto, grattugiamo la buccia di un’arancia e teniamola da parte. Spremiamo il succo del frutto e versiamolo sulla zucca, dopodiché saliamo e pepiamo a piacere. Copriamo il tegame con un coperchio e facciamo cuocere la zucca finché non sarà ben morbida.

Trasferiamo la zucca in un mixer, frulliamola e conserviamo la polpa per terminare il piatto. Nel frattempo, in un tegame facciamo tostare il riso mescolandolo spesso. Quando cambierà colore diventando traslucido, sfumiamolo con il vino bianco e lasciamo che l’alcool evapori completamente.

A questo punto, aggiungiamo il brodo poco alla volta fino a quando il riso non avrà raggiunto la cottura perfetta. A 5 minuti dal termine della cottura, uniamo la polpa di zucca. Spegniamo la fiamma, aggiungendo la scorza d’arancia e il formaggio spalmabile. Amalgamiamo il tutto e serviamo il risotto ben caldo.

Consigli

Abbiamo visto che per preparare un cremoso risotto alla zucca basta poco, ma ciononostante non tutti conoscono i segreti per un risotto perfetto.

L’arancia regala un sapore e un profumo irresistibili al piatto. Inoltre, la cremosità conferita dal formaggio spalmabile è il tocco che dà a questa ricetta ancora più leggerezza e morbidezza.

Infine, consigliamo di aggiungere il brodo ben caldo al riso per non fare abbassare la temperatura in cottura e permettere al risotto di cuocere in modo omogeneo.

