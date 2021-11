Pensiamo sempre a pulire e sistemare la casa, e a lavare lenzuola ed asciugamani. Ma pochi si ricordano di lavare e disinfettare i cuscini con la stessa frequenza. Infatti, sebbene occupino la camera da letto o comunque gli ambienti della casa più immacolati, i cuscini andrebbero lavati con la frequenza di un mese. Sono un elemento della casa che usiamo tantissimo, se pensiamo che ci appoggiamo testa e viso tutte le sere! Per quanto, infatti, una doccia ci aiuti a ripulirci da smog, polveri e sporco che accumuliamo nel corso della giornata, non tutte le sere ci laviamo i capelli. Inoltre, sebbene ricopriamo la superficie dei cuscini tramite una fodera, non è detto che germi e batteri non raggiungano anche il lattice vero e proprio.

Vediamo, allora, come ottenere cuscini puliti e disinfettati come in lavanderia in 5 mosse semplici e veloci e senza spendere un euro.

L’imbottitura resiste poco ai lavaggi ma basterà farla arieggiare e sbatterla un poco per togliere la polvere

Oltre, infatti, a far arieggiare la biancheria da letto, questa dovrebbe essere lavata e cambiata ogni settimana, per evitare che si accumulino particelle di polvere. Per il cuscino tendiamo solo a sostituire la fodera con una pulita. In realtà, è il cuscino vero e proprio che merita la nostra attenzione perché rischia di sedimentare lo sporco tra coperte e lenzuola. Vediamo allora cosa fare.

Il lavaggio in lavatrice è il più gettonato. La maggior parte dei cuscini può essere messa in lavatrice, basterà fare attenzione all’etichetta e a particolari controindicazioni. Va usato il sapone liquido e non quello in polvere, per evitare che entri dentro il cuscino, e bisogna effettuare lo sciacquo per due volte in modo da eliminare tutto il detersivo. A questo punto lasciamo asciugare i cuscini all’aria per l’intera giornata e prima di utilizzarli di nuovo, facciamo attenzione che siano ben asciutti.

Se vogliamo effettuare una pulizia più profonda, possiamo mettere in lavatrice i due supereroi della pulizia: bicarbonato e aceto. Mischiamo mezza tazza di bicarbonato con mezza di aceto, e dopo aver messo i cuscini in lavatrice controlliamo il livello dell’acqua. Quando questa li copre, aggiungiamo la nostra miscela e procediamo con il lavaggio. In questo modo acari e batteri saranno veramente neutralizzati.

Nel caso in cui il cuscino non sia in lattice ma in altro materiale, dobbiamo effettuare un lavaggio rapido. Possiamo aprire bottoni o cerniera e togliere l’imbottitura per la maggior parte in gommapiuma. A questo punto, laviamo separatamente copertura e interno. Evitiamo di lavare troppo spesso l’interno, che difficilmente resiste ai lavaggi. Mentre possiamo farlo con la parte esterna che lo contiene ogni volta che laviamo anche le lenzuola.

Ricordiamoci ogni volta che togliamo l’imbottitura del cuscino, di sbatterla un poco e di lasciarla all’aria aperta, in modo da avere un ricambio e togliere la polvere.

Se sotto la fodera vediamo che ci sono delle macchie occasionali, prima di buttare la copertura possiamo provare a toglierle con dell’acqua ossigenata. Evitiamo di usarla con i cuscini colorati o dai colori scuri, perché potrebbe macchiare il tessuto e rovinarli.