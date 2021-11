Avere una casa sempre pulita e in ordine è il sogno di tutte le casalinghe e di chi si occupa di pulizie. La soddisfazione che ci dà vedere ogni oggetto al proprio posto è impagabile. Le stanze sembrano addirittura più grandi quando riusciamo a riordinare e fare un ottimo lavoro. Purtroppo, però, è spesso una missione molto complicata. Nelle stanze ci viviamo quotidianamente e se abbiamo animali e bambini la confusione aumenta. Senza sottovalutare la predisposizione personale all’ordine. Ma niente paura. Bastano pochi semplici trucchetti per avere una camera da letto sempre in ordine e non impazzire per il caos. Poco tempo fa ci siamo dedicati alla cucina. Oggi proseguiremo il nostro percorso con la stanza in cui regnano scarpe, lenzuola e vestiti.

Il primo e più semplice trucchetto è quello di tenere in camera da letto soltanto gli oggetti che servono nella stanza. Ovvero vestiti, biancheria, coperte e affini. Evitiamo di portare in camera il computer, la merenda e tutto ciò che dovrebbe “vivere” in cucina o in salotto. Molto probabilmente ridurremo il caos in tempo record.

Una delle zone in cui tanti tendono ad accumulare oggetti è il letto. E più precisamente sotto il letto. Evitiamo sempre questa pessima abitudine. Farà aumentare il disordine e molto probabilmente trasformerà la stanza in un ricettacolo di polvere e acari. Se proprio non possiamo rinunciare a questi oggetti o non abbiamo altri posti dove metterli, meglio acquistare un comodo letto contenitore.

Attenzione anche ai comodini. Li usiamo per appoggiare libri, gioielli, portafogli e molto altro. Anche in questo caso il pericolo è la polvere, oltre a un immagine decisamente poco gradevole. Possiamo risolvere facilmente il problema con delle mensole o dei gancetti da muro. Sulle prime metteremo i libri. Sui secondi appenderemo gioielli e bigiotteria. Così li troveremo anche più velocemente.

Come ordinare scarpe e vestiti

Abbiamo seguito alla lettera i precedenti consigli ma il caos non è sparito? Molto probabilmente la camera è ancora piena di abiti abbandonati sulle sedie e scarpe sparse sul pavimento.

Ricordiamo sempre che i vestiti andrebbero messi al loro posto negli armadi o nelle cassettiere. Sia per una questione igienica che di ordine. Svuotiamo una volta per tutte l’armadio dai capi che non indossiamo più e mettiamoci i vestititi che usiamo ogni giorno. Meglio se divisi per tipologia e piegati bene. Risparmieremo spazio, tempo e denaro.

Per le scarpe la soluzione è quella di acquistare una comunissima scarpiera. In commercio ne esistono di tanti tipi e di moltissime forme. Scegliamo quella più adatta alla nostra stanza e togliamo le scarpe dal pavimento. Un buon consiglio è quello di acquistarne una non troppo alta. Il ripiano superiore può trasformarsi in una preziosissima mensola.

Ovviamente tutti questi trucchi non funzioneranno, se non ci impegniamo a essere più ordinati e a non lanciare gli oggetti nella stanza.

