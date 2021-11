La torta di mele non ha eguali in fatto di gusto e tradizione. Si candida per essere il dolce dell’inverno, soprattutto se arricchita di aromi tipicamente invernali come la cannella.

Esistono varie ricette per prepararla, da quelle classiche a quelle innovative. Possiamo usare o non usare burro. Arricchirla con amaretti, nocciole, pere, ricotta, yogurt e quant’altro. Ma pochi conoscono l’ingrediente segreto che dà alla torta di mele il tocco definitivo, che la proclama dolce dell’inverno: le arance. La torta di mele sarà più buona del solito se aggiungiamo alla ricetta anche questo frutto o, addirittura, se aggiungiamo più di un agrume.

Questa versione della torta di mele la riempie notevolmente di sapore, dandole un gusto particolare che le nostre papille gustative ricorderanno a lungo. È perfetta per una ricca colazione, come per il tè delle cinque. Vediamo insieme come prepararla.

Per preparare la torta di mele all’aroma di arancia (o di agrumi) abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

120 grammi di zucchero semolato;

140 grammi di farina di tipo 00;

4 mele;

2 uova;

100 grammi di burro;

1 bustina di lievito per dolci;

mezza arancia;

sale fino q.b.

Come anticipato, se vogliamo arricchirla ulteriormente di sapore, possiamo aggiungere agli ingredienti anche mezzo limone.

Ora che abbiamo elencato tutto il necessario, passiamo alla preparazione.

Preparazione

La prima cosa da fare, per preparare una torta di mele all’aroma di arancia, è preriscaldare il forno a 180 gradi. Con l’occasione, imburriamo la tortiera. Possiamo anche ricoprirla di carta forno, che andrebbe prima inumidita per farla aderire bene alla superficie.

A questo punto, spremiamo e filtriamo il succo d’arancia e grattugiamo un po’ della buccia. Dopo aver sbucciato le mele, tagliamone 3 a dadini e una a lamelle. Condiamole con il succo e la buccia d’arancia.

Nel mentre, sciogliamo il burro a bagnomaria e setacciamo farina e lievito. Per ora, teniamo tutti gli ingredienti separati.

In una ciotola, rompiamo le uova e montiamole con lo zucchero, aiutandoci con una frusta. A questo punto uniamo il burro fuso e di seguito farina, lievito e sale. Continuiamo a mescolare fino a ottenere un impasto denso, a cui uniremo le mele tagliate a dadini. Versiamo l’impasto nella tortiera e guarniamo con la mela a lamelle e lo zucchero semolato. Inforniamo e, dopo 35 minuti, la torta sarà pronta.

