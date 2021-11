Vorremmo avere i capelli lisci spaghetto ma siamo costrette sempre a usare phon o piastra? Si sa che il calore è terribile per i capelli perché li rovina sia che si tratti di quello dell’asciugatura, sia che si tratti di quello degli elettrodomestici che usiamo per stiraggi o arricciamenti.

Esistono, però, dei trucchetti molto semplici che possiamo mettere in pratica per avere un risultato incredibile ed eliminare il crespo dei capelli ricci. Si possono svolgere tranquillamente a casa, in pochissimo tempo ed evitando di rovinare il cuoio capelluto.

Vediamo quindi come fare i capelli lisci velocemente in 5 semplici mosse senza usare né piastra né calore e senza danni.

Si chiama wet wrapping e consiste nel creare un turbante da avvolgere e fissare intorno alla testa

Si tratta del metodo wet wrapping. Bisogna avvolgere i capelli con delle mollette piatte intorno alla testa. Ci serviranno quindi delle mollette piatte, un elastico, una retina per capelli e un vaporizzatore d’acqua.

Prima di tutto facciamo uno shampoo e a capelli bagnati dividiamo i capelli in parti uguali. Facciamo una riga centrale oppure laterale che risulterà migliore.

Leghiamo una metà dei capelli in una coda per evitare che ci diano fastidio. Cerchiamo di mantenere il più possibile i capelli lisci e quindi continuiamo a bagnarli con il vaporizzatore.

Spazzoliamo con cura e bene una ciocca schiacciandola intorno alla testa con l’aiuto delle mani. Fissiamo con le mollette piatte, ripetiamo questa azione con tutte le ciocche facendole aderire bene alle tempie e alla testa.

A questo punto avremo creato una specie di turbante con le ciocche dei nostri capelli intorno alla testa e una volta fatta la prima metà, passiamo alla seconda parte. Manteniamo la stessa direzione di avvolgimento intorno alla testa.

Continuiamo ancora ad appiattire e a fissare con le mollette e una volta concluse tutte le ciocche indossiamo la retina.

A questo punto aspettiamo dalle 5 alle 10 ore circa per attendere che i capelli siano asciutti senza intervenire con il phon. La cosa migliore sarebbe fare questo procedimento la sera prima e andare a dormire. La mattina dopo potremo rimuovere le mollette e la retina. Basterà spazzolare e applicare un fluido lisciante o siero anti crespo per avere un effetto incredibile e luminoso.

A questo metodo possiamo alternarne un altro che si chiama Kardoune. Questo metodo viene dall’Algeria e consiste nell’uso di un tessuto dentro il quale avvolgeremo in modo stretto i nostri capelli. Possiamo usare tranquillamente dei vecchi collant o un lembo di stoffa. In questo caso basterà fare una coda di cavallo bassa e avvolgere i capelli per tutto il tessuto facendo in modo che rimanga bella dritta e dura. Chiudiamo con un elastico e andiamo a dormire anche in questo caso. La mattina seguente avremo dei capelli lisci e setosi, e avremo detto addio al terribile calore degli elettrodomestici.