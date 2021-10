Tutti che continuano a usare aceto e bicarbonato per fare le pulizie. E tutti che continuano a sbagliare. L’aceto, poi, su alcune superfici non deve nemmeno essere usato, quindi cambiamo rotta e optiamo per dei detergenti più efficaci, ma sempre naturali. E allora altro che aceto e bicarbonato ecco degli ottimi anticalcare che puliscono le superfici e profumano, così niente calcare in giro e casa profumata. Ci viene spontaneo usare l’aceto e il bicarbonato. L’aceto sembra essere il rimedio un po’ per tutto. Quando invece ogni cosa ha una sua funzione, a volte più di una, ma l’aceto non può essere il nostro unico prodotto in casa, usato per tutto. Abbiamo visto come non bisogna utilizzare l’aceto sull’acciaio, preferiamo invece queste tipologie di prodotti che sono ottime da usare.

Altro che aceto e bicarbonato ecco degli ottimi anticalcare che puliscono le superfici e profumano

Per una casa pulita in modo ecologico ci sono tantissime alternative in commercio. Molte si possono acquistare online, altre invece direttamente nei supermercati oppure nei negozi biologici online. Una soluzione piuttosto valida è l’acido citrico, ma anche di questo in commercio ci sono tantissime marche. Andiamo allora alla scoperta di alcuni prodotti ottimi.

L’acido citrico in commercio

Il primo è l’acido citrico di Officina naturae. Questo prodotto è un ottimo anticalcare per il bagno e le parti cromate, ammorbidente, disincrostante per lavatrice e brillantante per lavastoviglie. Per usarlo bisogna sciogliere circa 150 grammi di acido in un litro di acqua distillata, lasciare agire per qualche minuto e poi sciacquare.

BioPuro offre un acido citrico anidro testato dermatologicamente, testato per nickel, cromo e cobalto, e ipoallergenico. Per il suo utilizzo bisogna sciogliere 200 grammi di prodotto in un litro di acqua. Se vogliamo usarlo come ammorbidente sarà necessario versare 50ml di soluzione nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice. Per fare invece un lavaggio di lavatrice e lavastoviglie possiamo fare un ciclo a vuoto con 100 grammi di prodotto non diluito.

L’acido citrico di Bioermi, invece, è fantastico per pulire ad esempio i bollitori oppure le macchinette del caffè, ma non solo. Ed ecco quante volte lavare la macchinetta del caffè per non avere problemi. Questo prodotto non presenta SLES, EDTA, parabeni, fosfati, sbiancanti ottici, fosforo, coloranti e profumi. Possiamo anche usarlo per pulire il ferro da stiro, oggetto che spesso si sporca di nero e che poi andrà a macchiare i capi da stirare.

