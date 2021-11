Molti lo cucinano ma pochi ancora sanno che questi sono i trucchi per un risotto da Oscar. Lo abbiamo visto recentemente riferendoci a uno dei piatti più mangiati d’inverno. Questa è anche la stagione ideale per dare spazio al pasticcio, alle lasagne e alle crespelle. Giusto per restare in tema di ricette che ci scaldino anche psicologicamente. Ma da quando è comparsa stanno cercando tutti questa ricetta di pasta veloce e di grandissimo successo. Il rifugio in calcio d’angolo per chi arriva a casa tardi e non ha né tempo e né voglia di mettersi ai fornelli. Ecco allora una ricetta veloce e pratica per chi ama abbinare il tempo al gusto.

Che spettacolo queste linguine

Sono le linguine la qualità di pasta protagonista di questa nostra ricetta che, come vedremo, richiede davvero poco tempo. Non ci serviranno altro che ingredienti tutti pronti, solo da scartare e unire. Ma senza rinunciare al piacere del sapore. Ecco quanto ci serve per 5 persone:

450 grammi di linguine o comunque pasta lunga che abbiamo in casa;

40 grammi di noci. E andranno benissimo anche le confezioni monouso pronte. Quelle per intenderci da minibreak;

200 grammi di funghi;

1 cipolla;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe;

panna da cucina.

Se abbiamo in casa anche del prezzemolo, tanto meglio, altrimenti ne faremo a meno.

Veniamo alla preparazione della nostra ricetta che ci porterà via davvero ben poco tempo:

prendiamo un tegame e mettiamo a rosolare aglio, olio e cipolla, facendo il classico soffritto;

aggiungiamo i funghi, anche quelli inscatolati già pronti. Non abbiamo messo la pancetta a dadini, che ci starebbe bene. Già pronta anche quella, se ce l’abbiamo in casa, inseriamola adesso nel soffritto;

facciamo saltare a fuoco vivace per 3/4 minuti, stando attenti a non sporcare troppo coi funghi che tenderebbero a scappare dalla padella;

aggiustiamo eventualmente di sale e pepe;

uniamo a questo punto le noci, possibilmente spezzettate o tritate e il prezzemolo;

nel frattempo, avremo messo sul fuoco la pasta, che scoleremo al dente e butteremo nella padella col nostro sugo, aggiungendo infine panna in quantità a nostro piacere.

La ricetta non prevede la presenza di formaggio grattugiato, ma nulla ne vieta l’uso, non essendoci ingredienti che si scontrano col suo gusto. Un altro primo semplice e delizioso è quello che proponiamo nella ricetta di approfondimento.

