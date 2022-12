Come organizzare la valigia e cosa portare per una settimana bianca perfetta

Pronti per partire in settimana bianca ma non si sa come sistemare i bagagli? Niente di più facile con i consigli e il giusto metodo. Ecco quale.

Organizzare bene la propria valigia per le vacanze, soprattutto quelle invernali, può essere un bel problema. La settimana bianca richiede un bell’equipaggiamento di maglioni, indumenti pesanti, giacche, giacconi, scarpe… Insomma, un sacco di roba ingombrante per la quale si rischia di dover riempire ben più che un semplice trolley. Specie per chi viaggia in aereo, questo potrebbe tradursi in spese aggiuntive indesiderate e un sacco di problemi in più.

Più aumenta il volume di roba che ci si porta appresso, più diventa facile che questa si disperda nella camera d’hotel, e poi rimettere tutto a posto alla partenza diventa un vero guaio. E allora, per evitare problemi, è bene capire come organizzare la valigia e cosa portare. Internet è pieno di guide e consigli di questo genere. Ma in realtà i metodi davvero efficaci sono pochi. Uno di questi è stato inventato da Marie Kondō nel bestseller “Il magico potere del riordino”. Si tratta di un libro in cui spiega diversi sistemi per tenere in ordine la casa e il guardaroba imparando a togliere di mezzo le cose superflue.

Come organizzare la valigia e cosa portare con il metodo KonMari

Questo metodo nasce anzitutto come sistema per mettere ordine nell’armadio. Ed è estremamente efficace: basta piegare in modo compatto ogni capo e riporlo in verticale nei cassetti. Si può addirittura dividere tutto per colore, ma questo vale davvero solo per chi è particolarmente preciso o amante dell’ordine al suo estremo. Da questo metodo, chiamato anche sistema origami, è possibile imparare come fare una valigia perfetta, partendo da zero. In modo da avere tutto ben ordinato e pronto per l’uso durante il viaggio, senza rinunciare alla portabilità e alla maneggevolezza.

È un sistema che richiede anzitutto un po’ di spazio, nella stanza e nella mente. Meglio non farsi distrarre da figli, mariti e gatti curiosi. L’operazione è parecchio zen, volendo, quindi è anche in un certo qual modo necessario liberarsi delle distrazioni.

I consigli per non dimenticare nulla e viaggiare leggeri

A questo punto è ora di iniziare a fare una bella lista di cosa occorre. Cosa serve per il viaggio? Quali vestiti? Che attrezzatura? Il beauty? Gli immancabili caricabatterie e accessori? Si fa un elenco ben preciso e dettagliato, si tira fuori ogni cosa e la si prepara per essere messa in valigia. Questo metodo serve per eliminare il superfluo e mettere esattamente in chiaro solo ciò che serve davvero. I vestiti vanno poi raggruppati per tipo: da una parte tutte le magliette, dall’altra tutti i pantaloni lunghi, dall’altra ancora i maglioni, eccetera.

Sì alle mini taglie e a tutto ciò che può ridurre l’ingombro; in questo senso, per organizzare cavi e caricatori vari niente di meglio di una borsetta apposita. A questo punto si arrotolano i vestiti come fossero degli involtini e si mettono in una delle due metà della valigia, disposti per categoria. Nell’altra metà vanno invece gli accessori. Le borsine di cosmetici e sacchetti vari vanno tutti con l’apertura in alto, in modo che sia più facile prenderli. Tutto fatto, non resta che partire!