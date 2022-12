Meraviglioso borgo da visitare per fuggire dallo stress e trascorre una magnifica vacanza di Natale

Ancora alla ricerca di un posto dove trascorrere le vacanze di Natale senza spendere una fortuna? Niente paura! A volte basta guardarsi intorno per trovare dei piccoli borghi affascinanti che vale la pena visitare.

Nonostante la voglia di viaggiare sia molto presente durante le festività natalizie, non tutti riescono a permetterselo. Cambiare aria e trascorrere qualche giorno lontani da casa, infatti, potrebbe essere un lusso per molte persone, sia in termini di tempo che di denaro.

Non tutti, ad esempio, per questioni lavorative, hanno la possibilità di prendersi delle lunghe ferie, tali da giustificare viaggi e pernottamenti. Inoltre, subentra anche una questione prettamente economica. Infatti, arrivati a ridosso delle vacanze, il prezzo dei biglietti dei mezzi di trasporto e dei posti letto tendono a schizzare alle stelle per via dell’elevata domanda.

Infine, come nel caso dell’estate, bisogna considerare che spesso, in particolare in alcune destinazioni, vi è un’impennata dell’afflusso di turisti, che solitamente rendono l’esperienza meno gradevole e rilassante.

Per questi motivi, una mossa intelligente potrebbe essere quella di visitare dei piccoli borghi, magari anche vicini a casa nostra, così da assecondare quella voglia di partenza, ma comunque risparmiando. In giro per l’Italia ci sono tantissimi comuni che non avrebbero nulla da invidiare per bellezza, offerta enogastronomica e culturale, agli altri posti più blasonati. Tra questi, ad esempio, vi è Leggiuno, un paese di 3.680 abitanti della provincia di Varese in Lombardia, da non perdere assolutamente.

Leggiuno: ecco un meraviglioso borgo da visitare per passare delle vacanze indimenticabili

Situato sulle rive del Lago Maggiore, Leggiuno è un comune molto particolare, soprattutto per la sua antichissima storia. Al suo interno, si possono ammirare diverse strutture e monumenti, tra cui:

la Chiesa di Arolo , dedicata a San Carlo e San Pietro da Verona, edificata intorno al XVI secolo, che custodisce un preziosissimo organo dell’Ottocento;

, dedicata a San Carlo e San Pietro da Verona, edificata intorno al XVI secolo, che custodisce un preziosissimo organo dell’Ottocento; la Parrocchiale di Santo Stefano che, insieme alla torre campanaria, è stata ristrutturata ed ampliata nel XIX secolo;

che, insieme alla torre campanaria, è stata ristrutturata ed ampliata nel XIX secolo; la Chiesa dei Santi Primo e Feliciano , risalente al X secolo, che fu costruita su un preesistente edificio pagano dell’VIII;

, risalente al X secolo, che fu costruita su un preesistente edificio pagano dell’VIII; l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, costruito su una roccia a strapiombo sul lago Maggiore.

Leggiuno, inoltre, è anche ricco di boschi e di tantissimi sentieri, la maggior parte dei quali pedalabili. Il sentiero più importante è sicuramente quello del “Verbano”. Ma oltre a questo, perché sarebbe interessante visitare Leggiuno proprio durante le festività natalizie?

Un evento da non perdere

Fino all’8 gennaio, Leggiuno è una meta obbligata non solo per chi abita nei dintorni, ma anche per chi decide di trascorrere qualche giorno sul Lago Maggiore. Infatti, in questo meraviglioso borgo da visitare per Natale, avrà luogo la manifestazione “Lucine di Natale”, un’iniziativa che nasce da un’idea di Lino Betti nel 1999.

In questi giorni, Leggiuno sarà letteralmente il teatro di una suggestiva giostra di luci e colori, resa possibile dalle oltre 500.000 luci LED a basso impatto energetico. Queste ultime verranno accese ogni giorno, dalle 17:30 alle 23:00, tranne il 24 e 31 dicembre. Per ammirare questo straordinario spettacolo, bisogna acquistare i biglietti sul sito ufficiale, selezionando il giorno e la fascia oraria preferita.