Negli ultimi anni le franchigie bagaglio sono diventate sempre più avare per molte compagnie aeree, soprattutto quelle low cost. Senza acquistare un bagaglio aggiuntivo si può purtroppo portare soltanto una piccola borsetta, e molti passeggeri si vedono costretti ad acquistare un bagaglio a mano in più. Ma comunque lo spazio non è molto, e dobbiamo fare economia per portare solo l’indispensabile. Gli oggetti più ingombranti vengono inevitabilmente lasciati a casa. Ma in realtà esiste un principio che molti dimenticano prima di imbarcarsi, e che ci permette di portare oggetti e accessori anche ingombranti senza nessun problema all’imbarco. Vediamo come.

Tutto ciò che indossiamo non conta come bagaglio

Ricordiamoci un principio fondamentale: ciò che abbiamo addosso non conta come bagaglio. È per questo che spesso vediamo in fila al gate passeggeri con cuffie enormi intorno al collo, oppure cuscini da viaggio o altri accessori. Approfittiamo di questo principio per indossare tutti i capi più ingombranti quando ci imbarchiamo, in modo da non doverli far stare nel bagaglio a mano. E tra questi oggetti ce n’è uno che molti lasciano a casa per paura di rovinarlo schiacciandolo in valigia: si tratta del cappello.

Molti non lo mettono in valigia per mancanza di spazio ma in realtà esiste un modo semplicissimo per portare sull’aereo questo accessorio da vacanza

Potrebbe sembrare ridicolo presentarsi al gate indossando un cappello di paglia adatto alla spiaggia, ma in realtà è una mossa geniale. Potremo portare con noi un accessorio molto utile durante le vacanze estive, senza occupare il poco spazio disponibile nel bagaglio a mano. Inoltre, se lo indossiamo, il cappello non si rovinerà e potremo tenerlo al sicuro senza spiegazzarlo. Ma oltre al cappello, esistono un paio di trucchetti per portare a bordo degli oggetti extra, oltre a quelli concessi nel bagaglio a mano.

Usiamo il trucco della borsa duty-free

Molti non lo mettono in valigia, ma il cappello si può portare in aereo senza problemi semplicemente indossandolo. Inoltre, in tutti gli aeroporti possiamo acquistare dei prodotti duty-free, che vengono trasportati in aereo gratuitamente. Questi prodotti di solito ci vengono consegnati in una busta di plastica o di carta con il logo dell’aeroporto in modo da essere facilmente distinguibili. Ebbene, perché non sfruttare lo spazio extra nella borsa? Acquistiamo qualcosa in aeroporto, anche solo una scatola di cioccolatini, e poi mettiamo nella borsa del duty free tutti gli oggetti che non ci stanno nel nostro bagaglio a mano. Un altro trucco geniale che ci permette di portare un piccolo bagaglio in più a bordo dell’aereo.

