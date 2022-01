Come organizzare la casa se abbiamo un cane senza rinunciare ai nostri spazi e senza impazzire per le pulizie

Adottare un cane è una delle esperienze più belle che possiamo fare nella vita. Ci arricchisce, ci regala emozioni uniche e ci riempie il cuore. Allo stesso tempo, però, ci pone importanti quesiti. Uno che molti tendono a sottovalutare è quello dell’organizzazione degli spazi. Gli animali hanno bisogno dei loro luoghi di sicurezza e se non affrontiamo il problema, la convivenza potrebbe risultare abbastanza complicata. Ma niente paura. Ecco come organizzare la casa se abbiamo un cane in maniera intelligente e confortevole sia per noi che per Fido. Impariamo questi piccoli trucchetti e ridurremo i rischi sia per noi che per il nostro nuovo amico.

Dove posizionare la cuccia per il cane

Ancora prima di portare il cane in casa, dovremmo definire gli spazi dell’animale e stabilire i limiti dei nostri. Per questo motivo, la prima operazione da fare è quella di definire dove mettere la cuccia. Scegliamo un luogo al riparo da freddo e correnti d’aria e soprattutto poco rumoroso.

Può andare bene anche la camera da letto, soprattutto se abbiamo adottato un cucciolo, ma evitiamo di farlo dormire con noi. Dormire nello stesso letto ci riempirà il cuore, ma potrebbe crearci due problemi difficili da risolvere. Il primo sarà quello di far abituare l’animale al letto. I cani amano il contatto fisico durante la notte e se lo facciamo stare con noi fin da subito, sarà difficile farlo scendere. In secondo luogo rischiamo di avere lenzuola e cuscini invasi dai peli. Una situazione poco piacevole sia a livello igienico che di pulizia.

Definiamo un’area giochi

Il cane ha bisogno di giocare e di stancarsi ogni giorno con attività stimolanti e divertenti. Attività che dovremmo circoscrivere a una zona precisa della casa. Mettiamo i giochi in un ambiente abbastanza ampio e facciamo giocare Fido soltanto in questi spazi. Riusciremo allo stesso tempo a organizzare la giornata dell’animale ed eviteremo di avere giochi, palline e ossa in giro per le stanze.

Come organizzare la casa se abbiamo un cane senza rinunciare ai nostri spazi e senza impazzire per le pulizie

Una delle operazioni che spesso tendiamo a sottovalutare è quella della definizione di una “zona pasti” per il cane. A nessuno piace avere croccantini, biscotti e snack vari su divani o sparsi sui pavimenti. Decidiamo subito dove mettere le ciotole e abituiamo il cane a mangiare sempre nella solita stanza.

In questo caso la zona migliore potrebbe essere proprio la cucina dove mangiamo anche noi. E se non vogliamo impazzire per pulire, proviamo a mettere un telo assorbente o un tappetino antiscivolo sotto le ciotole. Rimuovere il cibo o l’acqua che escono inevitabilmente dalle ciotole diventerà un gioco da ragazzi.

