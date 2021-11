Il cane è il miglior amico dell’uomo. Non è solo un detto popolare. Questi animali sono in grado di regalarci ogni giorno momenti di gioia e un affetto incondizionato che non ha eguali. In più, se scegliamo la razza giusta, avremo trovato anche il compagno perfetto per far compagnia ai bambini. Intorno ai cani, però, c’è una credenza: ovvero che siano animali poco puliti. Ma dopo aver letto questo articolo forse saremo costretti a ricrederci. Ecco le 5 razze di cane più pulite al Mondo che ci daranno pochissimi problemi con peli e cattivi odori. Adottiamone uno e oltre ad avere un compagno inseparabile, avremo una casa sempre pulita. Con tutti i benefici che questo comporta a livello di salute e igiene.

Uno dei cani più puliti al Mondo è il Bedlington Terrier. E questa è una vera sorpresa. I Bedlington hanno infatti un pelo riccio molto folto, che li fa somigliare a delle pecore in miniatura. Ma fortunatamente non lo perdono quasi mai. In più questi cani sono facilmente addestrabili e amano le coccole. Facciamogli posto sul divano senza preoccuparci.

Se vogliamo un cane in grado di gestire da solo la pulizia, possiamo scegliere il Basenji. Questo animale passa moltissimo tempo a pulirsi durante le giornate e non ha bisogno dell’aiuto del padrone per la toelettatura. Nessun problema anche per quanto riguarda i cattivi odori. Il nostro unico compito sarà quello di pulirlo a intervalli regolari con un comunissimo guanto per il pelo.

Tra i cani più attenti alla pulizia personale ci sono anche i Chow Chow. I Chow Chow sono cani tra i più indipendenti in assoluto e amano ritagliarsi un angolo della casa in cui stare tranquilli. Per nostra fortuna tengono talmente tanto al loro territorio che lo terranno sempre pulito.

Il Greyhound e l’American Hairless Terrier

Nella top 5 dei cani più puliti in assoluto occupa un posto importante il Greyhound. Inconfondibile con il suo pelo grigio, il Greyhound è un cane che ha bisogno di costante attività fisica e molte ore all’aria aperta. Se riusciamo ad assicurargliele diventerà il nostro migliore alleato per le pulizie di casa. Il suo pelo corto è praticamente inodore e il suo “territorio casalingo” sarà sempre in ordine.

Chiudiamo la nostra rassegna con il particolarissimo American Hairless Terrier. Come suggerisce il nome, questo cane praticamente non ha nessuna perdita di pelo. E questo perché ne è sprovvisto. L’American Hairless Terrier è un cane facilmente addestrabile e molto affettuoso. Purtroppo, però, l’assenza di pelliccia lo rende particolarmente sensibile alla luce. Se ne adottiamo uno, cerchiamo di proteggere la sua delicatissima pelle.

