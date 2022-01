Per suscitare l’invidia di tutto il vicinato bastano queste meravigliose piante rampicanti da coltivare in giardino e in vaso

I giardini e i balconi durante il periodo invernale potrebbero sembrare spenti e molto tristi. Tuttavia chi volesse colore nonostante il freddo dovrà scegliere alcuni meravigliosi fiori resistenti al gelo.

Infatti esistono piante capaci di resistere anche alle condizioni climatiche più estreme, si sta scrivendo della Skimmia ma non solo.

Si tratta di piante capaci di donare bellezza e colore anche ai mesi più freddi e tristi dell’anno.

Nel caso in cui proprio non si avesse tempo né voglia per occuparsi del giardino anche in inverno ci si potrà portare avanti per l’estate.

Tra le piante più apprezzate per la loro capacità decorativa troviamo le rampicanti. Si tratta della scelta più adatta per donare bellezza anche ai giardini più piccoli e poco spaziosi.

Sfruttare lo spazio verso l’alto, infatti, permetterà di dare colore a tutte le tipologie di giardino. Alcune piante rampicanti, pur essendo perenni, non sopportano il freddo e verranno trattate come annuali. Per evitare questo, tuttavia, si potrà adottare la coltivazione in vaso che permetterà di spostare la pianta in serra o al riparo con l’arrivo del gelo.

Le rampicanti da scegliere sono molte ma tra tutte oggi si andrà alla scoperta di tre in particolare.

Per suscitare l’invidia dei vicini di casa bastano queste meravigliose piante rampicanti da coltivare in giardino e in vaso

La prima rampicante di cui si tratterà è la Cobaea scandens, una rampicante che può arrivare a misurare anche dieci metri.

I caratteristici fiori a campana che sbocciano da giugno a settembre la rendono molto decorativa e facilmente riconoscibile. Si tratta di una pianta perenne che, tuttavia, non sopporta il gelo e per questo spesso viene trattata come annuale.

Potrà essere coltivata anche in vaso scegliendo contenitori di dimensioni generose, almeno venti o trenta centimetri.

Il terriccio universale dovrà essere unito a torba e sabbia, inoltre per facilitare il drenaggio si potrà sistemare sul fondo dell’argilla espansa o dei cocci.

Ipomoea lobata

L’Ipomoea lobata è una pianta rampicante originaria del Brasile. La coltivazione dovrà avvenire in zona soleggiata o a mezz’ombra. Si tratta di una rampicante molto robusta che potrà resistere fino a temperature di zero gradi, ottima per la coltivazione in piena terra al Sud o nelle zone costiere del Nord.

La fioritura è molto abbondante e avviene da giugno a fine settembre, i fiori dal giallo al rosso sono suddivisi in grappoli.

Le irrigazioni dovranno essere sporadiche da marzo ad ottobre se in piena terra, diverso il caso della coltivazione in vaso.

Infatti, in questo caso richiederà una irrigazione più regolare.

Maurandya

La Maurandya è originaria del Messico, per questo motivo è conosciuta anche come “vipera messicana”.

Una pianta che può raggiungere anche i 4 metri di altezza e che è caratterizzata da fiori molto grandi.

Il colore varia da rosa al rosso passando per il blu e li si potranno ammirare da luglio a novembre.

Quindi, per suscitare l’invidia dei vicini di casa basterà davvero provare a coltivare queste favolose rampicanti diverse dal solito.