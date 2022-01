Andava di moda un po’ di anni fa, ma eccolo che è pronto a tornare. Fresco, giovane e sbarazzino abbiamo il nuovo taglio di capelli per il 2022. Taglio che sarà anche molto comodo per l’estate, e adesso andremo a scoprire il motivo.

Spesso i tagli di capelli tornano di moda, è un po’ come un capo. Se da una parte i direttori creativi delle maison decidono di far tornare di moda il jeans a vita bassa, dall’altra abbiamo gli hair-stylist che decidono le tendenze dei capelli. E ovviamente stessa cosa vale per il trucco, anche qui i direttori creativi delle maison beauty scelgono cosa andrà di moda.

Come diventa un trend?

Molte volte queste scelte vengono poi aiutate dai vari influencer che diffondono l’idea creativa. Perché senza un seguito non diventa un trend, ma rimane sono ed esclusivamente un’idea. Per essere di tendenza serve che qualcuno lo indossi, che poi lo indossi qualcun altro e via discorrendo. Una catena infinita.

E così una borsa diventa di tendenza. Molte volte non lo diventa perché effettivamente bella o perché comoda, ma solo perché quelle persone la indossano e se la indossano loro, allora tutti devono averla.

Stessa cosa vale per il make up e per i capelli, anche se per questi è più complesso per due semplici motivi. Il primo è che magari non siamo in grado di riprodurre quel determinato trucco, le star posseggono dei make up artist, la gente comune no. Seconda cosa ogni viso è diverso, quindi magari Jennifer Lopez si fa un taglio di capelli bellissimo che vorremmo assolutamente avere, peccato che la forma del nostro viso non è come quella di Jennifer Lopez.

Torna di moda questo taglio di capelli che andava negli anni 90 e già tutte lo amano

Si sta diffondendo questo fresco taglio di capelli. Parliamo del boy bob. Un taglio corto che ricorda moltissimo un taglio maschile. Simile a quello che portava Leonardo DiCaprio al tempo di Titanic. Un capello con cui si può giocare tantissimo grazie alle ciocche davanti. Queste possiamo lasciarle morbide davanti oppure possiamo anche usare il gel e tirarle indietro.

Un taglio di capelli che enfatizza moltissimo il viso. Taglio indossato anche da Charlize Theron. Ci sono infinite varianti a seconda del capello che uno ha. Quindi si può fare sul capello riccio, liscio o mosso. E così torna di moda questo taglio di capelli che ha fatto impazzire intere generazioni.

