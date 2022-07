È sempre difficile mascherare la tanto odiata pancetta sempre in vista in questo periodo. Che poi non c’è nulla di male ad averla, anzi, ma non significa che vogliamo enfatizzarla. Possiamo anche sentirci a nostro agio nel nostro corpo senza dare risalto ai nostri punti critici. In inverno diventa più facile mascherare la zona dell’addome, grazie agli abiti più pesanti. In estate, però, coprirsi eccessivamente ci fa solo sudare ancora di più. Per fortuna esistono tantissimi modelli di abiti e capi d’abbigliamento che possono aiutarci. Scegliendo quelli più adatti alla nostra fisicità, possiamo sentirci subito più snelle e slanciate. Il segreto sta sicuramente nell’enfatizzare i punti forti, distogliendo l’attenzione da quelli più critici.

Come nascondere la pancia con abiti che snelliscono anche a 60 anni

Parlando di pantaloni e pantaloncini, con modelli a vita media possiamo evitare di evidenziare la pancia. Per le gonne, una buona idea sono quelle a portafoglio, regolabili e adattabili ad ogni tipo di stile ed età. Perfette a 40 anni ma anche a 60 anni, se abbinate a camicette più raffinate. Ma quando si parla di abiti bisogna fare molta attenzione ai vari tagli.

Oggi vedremo 3 modelli utili a chi vuole coprire la pancia senza rinunciare all’eleganza. Il primo modello è abbastanza classico, perfetto quando fa caldo perché lascia passare l’aria. Stiamo parlando del vestito a tunica, un modello dal taglio semplice e dritto. Da non confondere con gli abiti maxi senza forma che vanno solo a ingrassarci visivamente. La tunica è più attillata sul busto, snellisce e con la manichetta copre anche le braccia più grosse. Per le sere più fresche possiamo abbinarci un blazer dritto dal taglio maschile, perfetto perché nasconde anche i fianchi.

2 vestiti da indossare con i tacchi o con i sandali bassi

Passiamo all’abito a tulipano, delizioso ed elegante, grazie alla gonna dalla forma particolare. Più stretto sul busto, va a creare una forma a clessidra dando più proporzione al fisico. Attenzione solo alla lunghezza della gonna, se siamo basse indossiamolo sempre con i tacchi. Se invece abbiamo gambe più snelle, andrà bene anche un sandalo con tacco a 3 centimetri. Per finire l’abito più comodo di tutti, quello a trapezio. La sua forma ad A va a nascondere anche la pancia più pronunciata, ma la cucitura deve essere calibrata. Se abbiamo la pancia alta, meglio optare per cuciture leggermente più basse. Perfetto, invece, quello in versione chemisier, che grazie alla fila di bottoni sfina ulteriormente.

Ecco come nascondere la pancia con stile e raffinatezza. Valorizzando i punti forti si può distogliere l’attenzione da quello che non amiamo del nostro corpo. E non serve per forza spendere cifre esagerate per vestirsi bene e fare un figurone. A volte anche capi meno costosi, se abbinati bene, possono avere un effetto strepitoso.

