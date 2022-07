Solitamente, in estate non mancano mai dei gerani nelle fioriere dei terrazzi e in giardino. Sono estremamente decorativi e ornamentali, producono fiori coloratissimi e grandi e aiutano anche a scacciare mosche, zanzare altri piccoli insetti. Sia in estate, che in inverno, però, dobbiamo fare attenzione a esposizione e temperature, se vogliamo vederle crescere in salute e velocemente. Ma questi non sono gli unici fattori importanti per coltivare questa pianta diffusa, perché dovremmo rispettare alcune regole basilari.

Se ci chiediamo perché la nostra piantina sul davanzale non sembra essere al massimo della forma, probabilmente non abbiamo seguito gli accorgimenti adeguati. Infatti, se non assecondiamo determinate esigenze, potremmo notare alcune anomalie, come le foglie macchiate e malate oppure l’assenza di fiori.

Come curare gerani malati e sofferenti con foglie secche e accartocciate

Spesso ci soffermiamo ad ammirare i balconi fioriti dei nostri vicini e, con un poco d’invidia, vorremmo avere lo stesso risultato. Sarebbe una grande soddisfazione riuscire a mantenere la vegetazione fuori rigogliosa e curata.

Se vogliamo recuperare una pianta che sembra non essere in salute, prima di individuare possibili malattie, dovremo capire se siamo noi la principale causa. Controlliamo se il geranio riceve abbastanza luce solare, perché se in ombra, faticherà a fiorire o non fiorirà del tutto.

Il vaso dove coltivarlo, poi, non dovrà essere esageratamente grande, basterà fare un rinvaso annuale, per il ricambio del suolo, composto da torba e terra argillosa.

Periodicamente, inoltre, dovremmo provvedere a eliminare foglie secche e rami non più produttivi, effettuando un taglio preciso a un cm dall’attaccatura.

Innaffiamo giornalmente, mantenendo la terra sempre umida, ma versiamo l’acqua lentamente e in modo graduale.

Solitamente, si concima in primavera, per stimolare una fioritura abbondante, poi, potremmo usare dei fondi di caffè o delle bucce di banana.

Malattie e parassiti

Se notiamo che le foglie dei gerani sono secche, macchiate di giallo o di rosso, potrebbe trattarsi di funghi. In casi estremi la pianta non fiorisce, potrebbe ammuffire e morire da un momento all’altro. Probabilmente, abbiamo esagerato con le innaffiature ed abbiamo usato un concime con troppa concentrazione di azoto.

Se le foglie si ripiegano su sé stesse e poi si seccano, invece, forse è perché c’è un attacco batterico in corso, dovuto a potature con strumenti non disinfettati. Per salvarla, proviamo a cambiare terriccio e vaso e usiamo dei prodotti specifici.

Quando le piante diventano preda dei parassiti, e sembrano essere malate, proviamo a combatterli con dei rimedi naturali, come i decotti a base di aglio o olio di Neem. In alternativa, proviamo a pulire le foglie con acqua e sapone di Marsiglia o aceto, ecco come curare gerani malati e sofferenti con foglie secche.

