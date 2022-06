Come vestirsi elegante con 5 capi che costano pochissimo ma che sembrano di lusso e faranno girare tutti

Non è semplice riuscire ad abbinare capi poco costosi e creare un outfit di tutto rispetto. Spesso vediamo tanti modelli molto carini nelle vetrine dei negozi, ma i prezzi sono sempre troppo alti. Non sempre possiamo permetterci di spendere tutti quei soldi per i look di tutti i giorni. Per fortuna, con pochi capi ben abbinati si possono mettere insieme look raffinati per una settimana intera.

Scegliendo dei capi chiave di buona qualità potremo ottenere un effetto chic e costoso a prescindere dall’età. Anche una cinquantenne può indossare capi alla moda che sembrano costosi senza, però, spendere un patrimonio. Vediamo, quind,i 5 idee per dei look completi di accessori ideali ora che è arrivata la bella stagione.

Come vestirsi elegante con 5 capi che costano pochissimo ma che sembrano di lusso e che faranno girare tutti

Con l’arrivo dell’estate si scoprono molto più spesso le gambe, non solo per soffrire meno il caldo. Vogliamo sfoggiare l’abbronzatura e far vedere a tutti quanto siamo in forma.

Per questo i vestitini vanno per la maggiore, soprattutto quelli con il pantagonna. Per non scadere in un look troppo casual, scegliamo materiali satinati e di qualità. Gonna scampanata, maniche a sbuffo, cintura in vita e lunghezza poco sopra il ginocchio. Il modello scampanato, poi, è probabilmente tra i più comodi che ci siano. Si può indossare anche con dei comodi stivali, ma bisogna fare attenzione agli accessori. Se non abbinati nel modo giusto l’effetto sarà quello di un copricostume che non ha nulla di lussuoso.

Un buon capo ha le rouches ben cucite e il punto vita definito. Tra i modelli che più sembrano di lusso, troviamo sicuramente i vestiti dritti con spallina monospalla. Meglio controllare sempre le rifiniture, però, e optare per colori chiari.

Il must dell’estate 2022

Stiamo parlando anche della tutina corta, se ne vedono davvero in giro e di ogni brand. Optiamo per un modello chemisier monocromo e abbottoniamolo fino al colletto per avere un effetto più chic. Cintura in vita, sandalo con tacco medio e pochette piccola alla mano.

Chi non vuole rinunciare ai pantaloni, poi, dovrebbe optare per quelli sartoriali modello flare. Con una slingback a punta e una borsa a mano sono adatti anche per un pranzo formale.

Per finire, concludiamo con il tubino, evergreen intramontabile che sta bene anche con i mocassini. Scegliamo un modello a costine strette e portiamo una camicia over come capospalla. Collana importante e bracciali rigidi per completare il look.

Quindi, ecco come vestirsi elegante con 5 capi che costano pochissimo ma che ci faranno fare un figurone ovunque andremo. Anche una semplice camicia bianca dal taglio classico può elevare il look se indossata in modo particolare. È anche un’ottima alternativa alla giacca o al blazer nel periodo estivo quando non fa troppo fresco la sera.

