Avere una chioma bella, sana e luminosa da fare invidia è il sogno di tante donne. Dalle giovanissime alle più adulte, le donne amano e odiano i loro capelli. Specchio della personalità e della femminilità di ognuna, la capigliatura è spesso oggetto di dissapori interiori. C’è chi li ha corti ma il vuole lunghi, chi li ha ricci ma li vuole lisci. Come non parlare poi delle prime avvisaglie di capelli bianchi?

Sicuramente, il rapporto tra donne e capelli è sempre in evoluzione. Ciò che accomuna tutte le tipologie di capelli e i gusti in merito di taglio e colore è la loro cura.

Indubbiamente, i capelli hanno bisogno di essere curati e coccolati con costanza. Un’azione molto spesso dimenticata per mancanza di tempo. Oggigiorno, infatti, con i ritmi frenetici imposti dalla quotidianità è sempre più complicato ritagliarsi dei momenti per la cura personale.

Dunque, come poter regalare la giusta importanza alla nostra chioma senza sprecare tempo prezioso? In realtà una soluzione ci sarebbe, eccome! Infatti il segreto è prendersi cura dei capelli di notte.

Di seguito, quindi, cercheremo di capire come migliorare i capelli e vederli sempre belli e setosi con 3 trucchi veloci che agiscono di notte.

Piccoli consigli utili

Intanto, è giusto sottolineare che non tutti i capelli sono uguali e che ogni tipologia di chioma ha la sua beauty routine adatta. Ad ogni modo, sono tanti i trucchetti che possiamo utilizzare per avere una capigliatura sempre bella e ordinata in poco tempo.

Non tutti sanno che come la nostra pelle anche i capelli riescono a beneficiare del riposo notturno. Con l’utilizzo di prodotti giusti ad azione notturna la chioma migliorerà velocemente e senza particolari sforzi o perdite di tempo. Difatti, in commercio esistono tantissimi prodotti che rigenerano e modellano il capello mentre dormiamo.

Di seguito ne proponiamo ben 3 con un buon rapporto di qualità e prezzo. Ovviamente, i prodotti citati sono solo una minima parte di quelli che si trovano in commercio. Sarebbe impossibile nominarli tutti, ma partiamo con i primi 3 ad azione intensa.

La maschera Pearl Nourishing di Beauty Works all’olio di Argan promette una chioma non solo molto morbida e idratata, ma anche nutrita. Il prezzo varia a seconda della quantità del prodotto. Basterà applicare il prodotto solo sulle lunghezze e avvolgere i capelli in un asciugamano.

KeraCare, invece, propone una maschera con cheratina e olio di cocco. L’Overnight Moisturizing Treatmented che non ha bisogno di risciacquo. Con questo prodotto i capelli appariranno più forti e setosi.

Infine, concludiamo con una proposta interessante di Bumble and Bumble. La Bb. While You Sleep Overnight Damage Repair Masque che contiene tra i vari ingredienti anche olio di camelia. Un ottimo aiutante per districare più facilmente i capelli, rendendoli più morbidi e facili da pettinare.