Generalmente sono due i periodi dell’anno in cui anche i non appassionati controllano il proprio Oroscopo. Verso dicembre quando gli esperti lanciano le previsioni per il nuovo anno entrante. E subito dopo l’Epifania, per capire in effetti se l’anno è iniziato secondo quanto previsto. Ci sono poi i super appassionati che settimanalmente sbirciano anche solo per curiosità cosa potrà accadere al proprio segno zodiacale. Curioso come mentre gli uomini guardano subito la pagina sportiva, molte donne sarebbero attirate subito proprio dall’Oroscopo. Questo, perlomeno quanto dichiarato in un sondaggio popolare da una famosa emittente radiofonica. Molti hanno dimenticato che questi 4 segni avrebbero fatto fortuna a fine 2021 grazie al potere di Giove. Vediamo di rispolverare quanto previsto un anno fa.

L’ importanza di Giove nell’astrologia

Come ricordano sempre gli astrologi, il pianeta che potrebbe fare più capricci dettando fortuna e sfortuna è Giove. In linea con quanto accadeva al tempo dei romani, in cui il capo degli Dei interveniva in qualsiasi evento terrestre. Secondo ovviamente le credenze politeistiche dell’epoca. Ma oggi Giove continua a farla da padrone a livello astrologico. Sarebbe infatti lui il pianeta che determina:

fortuna e benessere;

felicità e serenità;

ottimismo;

capacità di risolvere i problemi grazie alla propria sicurezza mentale.

In sostanza, avere Giove come alleato potrebbe rivelarsi già un ottimo punto di partenza.

Molti hanno dimenticato che questi 4 segni avrebbero fatto fortuna a fine 2021 grazie a Giove

L’Acquario è il segno zodiacale che tutto questo anno avrebbe beneficiato maggiormente della presenza di Giove nel suo campo. Ma attenzione che proprio in questi 2 mesi finali sarebbe previsto il clou del successo per i segni dell’Acquario. Una serie di congiunzioni positive che si verificherebbero secondo gli esperti una volta sola in vent’anni. Non solo Acquario però in questo rush finale di 2021 come avevano previsto i maggiori astrologi nazionali.

Gemelli, Bilancia e Sagittario nella corsa finale al successo del 2021

Un poker di segni che avranno maggiori fortune secondo le stelle in questi ultimi giorni dell’anno. Oltre all’Acquario, ecco i Gemelli, la Bilancia e il Sagittario. Ma, attenzione che il primo “panchinaro di lusso” è l’Ariete, pronto a subentrare scalzando i titolari.

Dopo un 2020 particolarmente ostile, la Bilancia dovrebbe aver goduto per tutto l’anno dell’effetto positivo di Giove. Ma, attenzione che soprattutto in fase amorosa e di salute, questi ultimi 50 giorni abbondanti potrebbero riservare ulteriori sorprese.

I Gemelli dovrebbero aver condotto un 2021 all’insegna della sfida. E la loro audacia e il loro coraggio potrebbero essere ulteriormente premiati da Giove in tutte le scommesse di fine anno.

Come accadeva nella mitologia, anziché però proteggere un eroe, Giove potrebbe difendere fino a fine anno i nati sotto il segno del Sagittario. Attenzione, però che l’alleanza col pianeta non ci garantirà per forza l’invincibilità.

Il 2021 potrebbe aver dato l’impressione a tutti i nati dell’Ariete di un anno potenzialmente eccezionale, ma non ancora esploso. Attenzione che le congiunzioni astrali di quest’ultimo periodo potrebbero portare a un cambio di ritmo e di velocità. Con tantissime soddisfazioni in ogni campo.

