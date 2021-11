Nella nostra analisi sul titolo del 23 aprile di quest’anno, avevamo indicato come possibile target al ribasso area 3,70. In quel momento, nonostante la tendenza ribassista, abbiamo alzato il nostro target di fair value a 5,70 dal precedente 5,50. Nelle settimane successive, dopo aver raggiunto 3,70 è iniziato un rimbalzo del titolo per poi ritornare su livelli ancora inferiori (minimo a 3,528) nella settimana del 13 settembre. Da quel livello si è assistito ad un rimbalzo fino ai livelli attuali.

Cosa attendere da ora in poi?

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 2 novembre al prezzo di 3,92 euro in ribasso dell’1,82%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,308 ed il massimo a 4,418.

Qual è la nostra attuale raccomandazione sul titolo?

Ora ENAV potrebbe partire al rialzo e anche raddoppiare nel medio termine dai livelli attuali.

Perchè da ora in poi si potrebbe puntare su questo titolo?

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza a Piazza Affari circa 2,1 miliardi di euro, fornisce il servizio di controllo del traffico aereo non solo in Italia ma anche in Europa.

Le raccomandazioni degli altri analisti (6 giudizi) calcolano un prezzo obiettivo a 4,23. Le nostre stime invece, giungono a un prezzo obiettivo di circa 8 euro. Abbiamo alzato il nostro target dal precedente 5,70.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Ora ENAV potrebbe partire al rialzo e anche raddoppiare nel medio termine dai livelli attuali. La nostra strategia di investimento

Nelle ultime settimane si sono formati diversi swing rialzisti e continuano ad affollarsi diversi pattern che lasciano preludere a una imminente accelerazione rialzista. Ipotesi questa, che viene confermata anche dai nostri oscillatori di tendenza.

Fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 3,738, il titolo punterà verso l’area di 4,418 in poche settimane. Un primo indizio ribassista si avrà con una chiusura giornaliera inferiore a 3,80. Il nostro target a 1/3 anni è a 8 euro per azione.

Come al solito si procederà per step.