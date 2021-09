C’è qualcosa di più fastidioso degli aloni e delle opacità di bicchieri e oggetti in vetro? Nelle nostre vetrine e credenze i nostri bellissimi cristalli si mostrano in tutta la loro lucentezza.

Ma il passare del tempo, la polvere che si infiltra, e nel caso dei bicchieri calcare e innumerevoli lavaggi possono causare delle problematiche.

Se ci impegniamo però, possiamo recuperare la lucentezza di questi oggetti e mostrare ai nostri ospiti un parterre brillante.

Bastano pochi semplici passi che non costano né fatica né soldi e non utilizzano dei prodotti che possono essere aggressivi per i materiali in questione.

Ecco come mantenere puliti e splendenti bicchieri e oggetti in vetro con questi rimedi naturali ed economici.

Limone, aceto e sale grosso: la triade della pulizia

Il primo fra tutti è quello a base di succo di limone. In una pentola bisogna bollire 6 bicchieri di acqua con dell’aceto. Lasciamola intiepidire una volta pronta. A questo punto dobbiamo aggiungere il succo di limone e immergere nella pentola i nostri bicchieri e altri oggetti in vetro.

Asciughiamo poi con dei fogli di giornale che aiutano ad evitare che si formino altre imperfezioni.

Un’altra tattica è quella di utilizzare sale grosso e aceto. Anche in questo caso va creato un composto con acqua, aceto e sale grosso. Amalgamiamo bene. Versiamo nei bicchieri oppure nelle concavità dei nostri piccoli oggetti da collezione. Questa miscela è ottima per eliminare sia il grasso, che le incrostazioni dovute al sedimentarsi della polvere.

Se poi uniamo limone, aceto e sale grosso in uguali quantità sempre in acqua la combo pulizia raggiunge l’apice.

Il sale grosso aiuta anche in via preventiva. Per evitare che opacità o aloni si formino possiamo anche immergere coppe e ninnoli in una soluzione di acqua tiepida con sale grosso. Lasciamo agire per 30 minuti circa e poi risciacquiamo accuratamente.

La lucentezza può tornare fuori anche grazie al sapone di Marsiglia. In una bacinella possiamo mettere acqua tiepida e scaglie di sapone. Anche in questo caso lasciamo la nostra oggettistica in ammollo un’oretta circa. Quando la laviamo facciamo attenzione a togliere con delicatezza le parti più incrostate con una spugnetta. Risciacquare e ripetere l’azione un paio di volte.

Un’altra tecnica super gettonata è quella con il re delle pulizie: il bicarbonato di sodio. Cinque o sei cucchiai di bicarbonato di sodio in due litri di acqua sono perfetti per ripulire da polveri appiccicose e aloni. Basterà lasciare in ammollo bicchieri e decorazioni tutta la notte. La mattina dopo risciacquare con acqua fredda e il gioco è fatto.

Insomma questi rimedi sono economici e a portata di mano perché i prodotti sono quelli che abbiamo a disposizione in casa. Basterà seguire questa guida per non avere più l’incubo delle opacità e degli aloni sulla nostra cristalleria. E per aiutare l’ambiente!