A inizio agosto, dopo i massimi storici il segnale di vendita dello Swing Indicator spinge al ribasso le azioni BB Biotech. Questa in estrema sintesi è la storica degli ultimi due mesi sul titolo.

Dal punto di vista della valutazione dal confronto tra il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le attuali quotazioni emerge un titolo azionario sottovalutato di circa il 50%. Sottovalutazione non solo confermata, ma anzi amplificata, dal confronto del P/E di BB Biotech (circa 7,6) con quello del settore di riferimento pari a circa 14,6. Praticamente le quotazioni potrebbero quasi raddoppiare rispetto agli attuali valori prima di allinearsi alla media del settore.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Anche il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Altro punto a favore dell’azienda la sua situazione finanziaria. La società, infatti, non ha praticamente debiti visto che il rapporto debito totale/capitale è di poco superiore al 7%

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 13% circa.

Dopo i massimi storici il segnale di vendita dello Swing Indicator spinge al ribasso le azioni BB Biotech: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 28 settembre a quota 78,2 euro per un ribasso del 3,58%.

Time frame settimanale

Dopo il segnale di vendita dello Swing Indicator di inizio settembre sembrava che il titolo volesse resistere alle pressioni ribassiste. Il supporto in area 81 euro, infatti, ha tenuto per diverse settimane prima di cedere. Anche se la rottura definitiva verrà confermata solo in chiusura della settimana in corso. In questo caso le quotazioni si dirigeranno verso il I obiettivo di prezzo in area 74,1 euro. Una chiusura inferiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 62,6 euro. La massima estensione ribassista passa per area 51,1 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali superiori a 81 euro.

Approfondimento

Giornata terribile per le Borse perché i mercati iniziano ad avere paura del fattore I