Pochi conoscono questo rimedio infallibile per togliere gli aloni da lavastoviglie

La lavastoviglie ci salva la vita e spesso ci fa risparmiare un sacco di tempo. Lava i piatti al posto nostro e noi nel frattempo possiamo stirare, pulire, sistemare, e chi più ne ha più ne metta.

Non sempre però è tutto oro quel che luccica. Questo elettrodomestico, infatti, può causarci qualche guaio come i bicchieri che escono dal lavaggio opachi, come se avessero dei graffi, pieni di calcare.

Il bicchiere è in generale un pezzo importante della tavola. Di solito se ne usano due, uno per l’acqua e uno per il vino. Inoltre questa piaga degli aloni può colpire non solo i bicchieri ma anche le coppette da dolce o da frutta, o le tazzine in vetro.

Ma c’è una soluzione fai da te. Pochi, infatti conoscono questo rimedio infallibile per togliere gli aloni da lavastoviglie.

Durezza dell’acqua, alte temperature e detersivi aggressivi sono causa di opacità

Il motivo per cui i bicchieri diventano opachi in lavastoviglie sono solitamente tre. L’alta temperatura dell’acqua è il primo. A parte quelli in cristallo, quelli classici anche se fatti bene possono contenere delle minime percentuali di plastica. Le gradazioni alte di acqua e vapore rischiano di romperli, farli sciogliere o creare per l’appunto queste opacità. Un rimedio potrebbe essere quello di aprire lo sportello a fine lavaggio per far fuoriuscire il calore.

La seconda causa è l’acqua troppo dura. La durezza dell’acqua, infatti, aggredisce la superficie dei bicchieri a causa dell’alto contenuto di calcare che arreca. Lo stesso può avvenire se l’acqua è troppo dolce. Il rimedio più rapido che tutti conoscono per far fronte a ciò è aggiungere ad ogni lavaggio un poco di aceto in lavastoviglie.

La terza causa è il detersivo. Se troppo e se in polvere spesso è aggressivo con il vetro, e crea l’opacità che tanto temiamo. I bicchieri risulteranno col passare del tempo poco brillanti e quindi sembreranno anche sporchi.

C’è però un metodo fai da te che risulta utilissimo per far fronte a questo problema. Il re delle pulizie di casa: il bicarbonato di sodio! Questo prodotto che troviamo facilmente tra gli scaffali della cucina, è ottimo per la propria igiene personale ma anche per sistemare la casa.

Per togliere gli aloni e le opacità dai bicchieri, basta preparare una pasta con acqua e bicarbonato in parti uguali. Il composto deve essere denso e deve bastare per i nostri bicchieri a seconda di quanti siano. A questo punto basterà passare il bicarbonato sul bicchiere, magari usando uno spazzolino da denti per distribuirlo bene e per raggiungere i punti più difficili.

Successivamente lasciare in azione per 15 minuti circa, e poi risciacquare con acqua fredda. Dopo l’asciugatura i nostri bicchieri saranno brillanti come nuovi.

La stessa metodica può essere utilizzata con il dentifricio.

Anche il mix di sale grosso e aceto da massaggiare sui bicchieri o sulle tazze può essere utile ed efficace per eliminare aloni e graffi da lavastoviglie. L’aceto è un altro alleato contro il calcare. Molto utile è il metodo con cui possiamo mettere bicchieri o coppe in ammollo in una bacinella con acqua, due bicchieri di aceto bianco (di solito per 10 bicchieri d’acqua) e qualche goccia di detersivo per piatti.