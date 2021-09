Come trasformare il limone avanzato in un utilissimo ingrediente per cocktails per stupire gli ospiti

Un bel limone profumato certamente non può mancare nel frigorifero di ciascuno di noi. Frutto estremamente versatile, è uno dei protagonisti della cucina italiana, e molti alimenti non avrebbero il loro sapore tipico senza un’abbondante spruzzata di limone fresco. Ma quante volte ci è capitato di ritrovare un mezzo limone abbandonato in frigo? Il dispiacere è ancora peggiore quando il nostro limone è ormai raggrinzito e ricoperto di muffa verdognola. In questi casi non c’è altro da fare che gettarlo via. Ma buttare via i limoni, e il cibo in generale, certamente non fa bene all’ambiente e al nostro portafoglio.

Ma non disperiamo: c’è una soluzione geniale, semplicissima e anche originale per non trovare mai più un limone andato a male nel frigo.

Esistono alcune tecniche per far durare di più il tipico mezzo limone avanzato in frigorifero. La prima regola è quello di non lasciarlo esposto all’aria. Mettiamolo invece in un contenitore con il tappo o avvolgiamolo nella pellicola trasparente. Ma questa soluzione non è completamente soddisfacente, e ritarda solo l’inevitabile. Se vogliamo veramente conservare il limone più a lungo dobbiamo rivolgerci non al frigorifero, ma al congelatore.

Possiamo infatti trasformare il nostro limone avanzato in simpaticissimi cubetti di ghiaccio già pronti perfetti per cocktail e bevande. Stupiremo ospiti e famigliari con una mossa semplicissima.

Tagliamo il limone in spicchi prima di congelarlo

Prendiamo il nostro limone avanzato e tagliamolo accuratamente in spicchi. Non facciamoli troppo sottili, altrimenti rischieranno di accumulare troppa brina nel congelatore. Poi asciughiamoli accuratamente, e mettiamoli in un contenitore con tappo, oppure all’interno di un sacchetto per il freezer. Ora non ci rimane che congelarli. Saranno pronti dopo poche ore e dureranno anche diversi mesi. La prossima volta che serviamo un cocktail agli ospiti, o una bevanda gassata ad amici e parenti, basterà tirare fuori i nostri cubetti di limone. Insaporiremo le nostre bevande in pochissimi secondi e con zero sforzo. Un modo geniale per non buttare mai più il limone avanzato. Ecco come trasformare il limone avanzato in un utilissimo ingrediente per cocktails per stupire gli ospiti

A proposito di alimenti che vanno a male in frigo, attenzione a dove teniamo il latte. Ecco perché non bisognerebbe mai conservarlo nello sportello del frigo.