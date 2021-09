Un giardino perfetto richiede tantissima cura e una buona dose di pazienza e di lavoro. Specialmente quando la manutenzione riguarda piccole specie indesiderate che nascono spontaneamente, diventa fondamentale conoscere i trucchi per ottenere i massimi risultati con il minimo sforzo. Esistono moltissimi prodotti in commercio che aiutano a mantenere il giardino o l’orto privo di piante infestanti.

Chi cerca, però, un rimedio naturale altrettanto valevole, deve assolutamente conoscere questo alleato. Ecco spiegato, quindi, come liberarsi di una pianta infestante con un economico rimedio naturale che pochi conoscono e utilizzano. Basta solo aprire la dispensa e tirare fuori uno degli alimenti che tutti utilizzano quotidianamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Qualche velocissima premessa prima dell’utilizzo di questo metodo

Il metodo in questione è particolarmente adatto a piante abbastanza grandi e adulte. Tanto per fare un esempio, esso andrà bene per i fichi d’india. Questa specie cresce anche in terreni aridi e spesso basta davvero poco per vedere orti e giardini pieni di questa pianta infestante in pochissimo tempo.

Le persone che hanno a che fare con il fico d’india sanno perfettamente che è piuttosto inutile tagliare la pianta sperando che secchi. Per farla seccare lentamente, senza il rischio che essa rinasca nuovamente, bisognerà usare questo metodo.

Invece, quando le infestanti sono più piccole, come trifogli o erba morella, ecco un rimedio a cui nessuno pensa per rimuoverle. Oppure basterà usare questo rimedio per eliminare una delle erbe più infestanti per orto e giardino.

Come liberarsi di una pianta infestante con un economico rimedio naturale che pochi conoscono

Ecco, però, come eliminare le piante più adulte con un economico e sbrigativo rimedio. Stiamo parlando del comunissimo sale da cucina, che aiuterà a seccare la pianta nel modo corretto. Nel caso del fico d’india, per esempio, bisognerà praticare un taglio vivo, magari eliminando una bella porzione di fico. Poi bisognerà inserire circa 500 grammi di sale in una bustina come quella per la spesa.

Occorrerà inserire la busta con il sale sulla porzione di pianta tagliata e bloccare il tutto con del nastro da elettricista. Poi bisogna sollevare leggermente la busta per far scendere il sale sul taglio vivo praticato sulla pianta e tamponarlo leggermente per farlo aderire bene.

Bloccare con altro nastro anche l’altra estremità della busta prima ripiena di sale e tagliare via l’eccesso. In poco tempo la pianta seccherà completamente, diventando molle, perché il sale raggiungerà le radici, penetrando nel circolo linfatico.

Approfondimento

È questa la pianta commestibile perfetta da coltivare in vaso e che tutti vogliono perché economica.