Non esiste una regola secondo cui bisogna rinunciare a comodità e praticità per apparire alla moda e sfoggiare un look impeccabile. Sono tantissimi i Brand e gli stilisti che hanno scelto di fondere queste due cose, realizzando abiti eccentrici ma super confortevoli.

Questi capi coloratissimi sono l’ultimissima tendenza 2021 2022 con cui unire comfort e stile e sono davvero caldi e perfetti per affrontare l’ormai prossima stagione. Ecco una selezione dei migliori e quali stilisti li propongono tra le loro nuove collezioni.

La moda aveva già sorpreso con questi 4 straordinari jeans di tendenza nell’autunno inverno e che non bisogna perdersi. E non erano da meno neppure i modelli di occhiale da sole da copiare subito per il prossimo autunno. Ma fortunatamente le novità non finiscono qui, perché l’autunno è colore, come dimostrano tutti questi capi.

Un autunno pieno di colori e super trend

Il primo capo è la giacca in velluto trapuntato e cappuccio coordinato. Si tratta di una sorta di piumino scamosciato, magari da abbinare a un comodo pantalone di tuta in ciniglia. Il modello proposto da Moncler è rosa antico e con la chiusura color mattone.

In armadio non può mancare la tuta morbida in maglia, come quella che Miu Miu propone in un delizioso rosa sbiadito con zip centrale.

Chi ha almeno un modello di cappotto monopetto in velluto farebbe bene a tirarlo subito fuori e indossarlo. Tra le colorazioni più eccentriche del momento il blu mare o il color magenta.

Questi capi coloratissimi sono l’ultimissima tendenza 2021 2022 con cui unire comfort e stile

Quest’esplosione di colore simboleggia la voglia di esprimere tutta la gioia di tornare a vivere serenamente le proprie abitudini dopo gli ultimi eventi. Gli stilisti pensano anche alle occasioni più formali, come accade con Dsquared e la sua giacca in velluto con tasche color viola melanzana. Anche le tasche a filetto sono davvero molto particolari, come quelle del modello proposto da John Richmond.

Per chi cerca colore e femminilità basta puntare su abiti in maglia al polpaccio e magari con spacco. In questo caso bisognerà puntare su colori dal carattere forte come l’immancabile Lilac. Il modello proposto da Laura Biagiotti proprio in questa colorazione ha le maniche lunghe ed è aderente.

E per finire la giacca “orsetto”, una comoda giacca di peluche, da acquistare in tinte forti come l’arancione o il fucsia, come dimostra Simonetta Ravizza.