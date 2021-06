Piante e ortaggi hanno bisogno di nutrimento per poter crescere sani e rigogliosi. Purtroppo a interferire con questo processo sono spesso le erbe infestanti. Esse sottraggono alle coltivazioni forza e sostegno. La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa vuole mostrare come riconoscerne una delle più comuni: l’erba morella. È incredibile ma basta questo semplicissimo rimedio per eliminare una delle erbe più infestanti per orto e giardino.

Che cos’è l’erba morella

Solanum nigrum è il nome con cui indicare scientificamente quest’erba infestante. Le bacche immature di questa pianta rappresentano un vero pericolo perché sono tossiche per l’uomo. Per riconoscerla bisogna innanzitutto guardare al fiore bianco a cinque punte e che cresce pendulo.

Quando invece la pianta è in frutto presenterà piccole bacche scure purtroppo anche velenose. Lo stelo è eretto e con una lunghezza che normalmente non supera il metro. Le foglie sono allungate e ovali, dalla consistenza simile a velluto.

La pianta cresce molto in fretta per via dei semi contenuti all’interno delle bacche. Queste ultime infatti cadono al suolo al termine della maturazione. Tutte queste ragioni spingono appassionati del verde e professionisti a una necessaria rimozione della pianta infestante.

Come eliminarla

Estirpandola, ovviamente. È incredibile ma basta questo semplicissimo rimedio per eliminare una delle erbe più infestanti per orto e giardino. L’importante sarà farlo nel modo giusto per non dover assistere a una sua ricrescita. Innanzitutto suggeriamo di estirpare la pianta quando è ancora molto giovane. Bisognerà infatti tirare via la pianta dalla radice e farlo quando la piantina è giovane è più semplice.

Occorrerà poi agire quando la pianta non presenta ancora bacche. Estirpando la pianta in frutto il rischio è anche quello di far cadere le bacche sul terreno. Queste piccole sfere scure riescono a crescere per moltissimi anni ancora anche dopo essere rimaste nel suolo.

