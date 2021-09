Ecco un dolcissimo rimedio naturale che potrebbe essere molto efficace per stitichezza e gonfiore

Uno dei disturbi più diffusi in questo periodo dell’anno è sicuramente la stitichezza con tutti i fastidi correlati. La stitichezza può essere causata da vari fattori, come un cattivo stile di vita e lo stress.

Alcuni di questi fattori possono essere controllati, come il consumo di verdure e frutta, attività fisica e un consumo sufficiente di acqua. Ma spesso ciò non basta e occorre trovare soluzioni che ci aiutino a risolvere questo disturbo.

Per fronteggiare questo fastidioso problema esistono vari modi, Ecco, quindi, un dolcissimo rimedio naturale che potrebbe essere molto efficace per stitichezza e gonfiore. Vediamo di che si tratta.

Non tutti i lassativi sono uguali

Per contrastare la stitichezza, come abbiamo detto, esistono numerose soluzioni. Alcuni di queste funzionano aumentando il volume delle feci, mentre altre aumentano la motilità dell’intestino. Oggi vogliamo parlare di un lassativo osmotico che agisce, cioè, trattenendo acqua nel colon e aumentando così il volume delle feci.

L’ingrediente di cui vogliamo parlare cresce in natura e ha proprietà lassative davvero straordinarie. Stiamo parlando della manna, che viene estratta dal Fraxinus ornus. Si tratta di una sostanza giallastra che si ricava dal succo zuccherino del frassino, appunto. A contatto con l’aria, la linfa si rapprende e assume una forma solida.

Questo prodotto naturale può essere assunto per le sue proprietà lassative. Per il suo funzionamento è considerato particolarmente adatto anche per i bambini.

Le proprietà lassative della manna sono note da tempo immemore nella medicina popolare. La manna contiene una sostanza chiamata mannite, che esercita un effetto osmotico sul nostro intestino. Una volta che la manna è nel nostro intestino, trattiene l’acqua che assumiamo, dando una consistenza più liquida alla massa intestinale. In poche parole, rende le feci più liquide e morbide e ne aumenta il volume.

La manna è particolarmente consigliata nei casi di emorroidi o ragadi anali, in quanto agevola il passaggio delle feci e rende meno dolorosa l’evacuazione. Se vogliamo provare questo rimedio naturale, dobbiamo sapere che la manna si acquista in erboristeria. Consigliamo sempre, però, di assumere qualsiasi rimedio, anche erboristico, con le dovute cautele e solo dopo essersi confrontati con un esperto.

