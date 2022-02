Tuffarsi nel letto e farsi avvolgere dalla morbidezza delle lenzuola pulite e profumate è una sensazione meravigliosa. Un sogno ad occhi aperti. Ogni giorno, tantissime persone non vedono l’ora di lasciarsi andare nelle braccia di Morfeo, magari dopo un’intera giornata fuori casa, per lavoro o per altri impegni.

Avere lenzuola e federe morbide sul letto può addirittura condizionare la qualità del nostro sonno. Dunque, non basta acquistare quelle di buona qualità. Molto spesso, infatti, i tessuti si presentano rigidi e poco profumati.

Per questo motivo, bisognerà capire come lavare le lenzuola nuove per eliminare quella “durezza” delle fibre. Una caratteristica dovuta ad alcuni prodotti chimici utilizzati nella produzione. Queste sostanze non appaiono pericolose per il nostro corpo. Tuttavia, pian piano andrebbero eliminate. In genere, lavaggio dopo lavaggio, questi prodotti chimici perdono d’intensità e le fibre si distendono nuovamente.

Ci sono, però, anche dei piccoli trucchetti per capire come risolvere il problema. Come avere delle lenzuola morbidissime anche dopo un solo lavaggio.

Consigli di bucato

Dei trucchetti e dei consigli delle nonne per ottenere un bucato sempre perfetto, con l’utilizzo di prodotti naturali, ne avevamo già parlato.

Ad esempio, ecco come sbiancare il bucato e gli strofinacci da cucina senza candeggina con 4 trucchetti facilissimi.

Occhio anche a questo metodo poco conosciuto per ammorbidire il bucato in una sola mossa.

Infine, ecco anche qualche altra dritta per lavare i capi scuri senza sbiadirli.

Quest’oggi, ci occuperemo, invece, del lavaggio delle lenzuola nuove, bianche o colorate.

Dunque, ecco come lavare le lenzuola nuove o dure sia bianche che colorate rendendole morbidissime e setose con 1 solo lavaggio in lavatrice

La primissima azione da fare è quella di controllare l’etichetta per evitare di rovinare i tessuti.

Poi, non tutti sanno che prima del lavaggio, bisognerà compiere due semplicissimi gesti. Primo fra tutti, sbattere le lenzuola per qualche minuto. Poi, stropicciare i tessuti energicamente.

A questo punto, bisognerà lavare le lenzuola in lavatrice con acqua fredda. Impostare un lavaggio veloce. Prima di azionare il lavaggio, inserire un cucchiaio abbondante di bicarbonato e un po’ d’aceto bianco. Due ingredienti naturali con famosissime azioni pulenti. Questo mix di prodotti ammorbidirà i tessuti in un batter d’occhio. Inoltre, l’aceto eliminerà l’odore di “fabbrica” delle lenzuola nuove. Questo procedimento andrà bene anche per il lavaggio a mano. Utile per i tessuti bianchi e quelli colorati.

Per un risultato ancora più profumato, aggiungere anche un paio di cucchiai di sapone di Marsiglia, liquido o in scaglie.

Asciugatura

Anche il momento dell’asciugatura è importante per avere lenzuola morbide che scivolano come la seta sulla nostra pelle. Per questo motivo, si consiglia di non utilizzare l’asciugatrice almeno per i primi 2-3 lavaggi.