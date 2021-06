Farsi avvolgere dalla morbidezza del bucato pulito è una sensazione davvero appagante. Avere asciugamani e accappatoi sempre setosi e morbidi è il sogno di tutti.

Tutti i tessuti, anche quelli più pregiati, con il passare del tempo e dopo numerosi lavaggi si rovinano. I capi si induriscono a causa del calcare dell’acqua usata per lavarli.

Per ovviare alla problematica, in commercio si trovano diversi prodotti naturali e chimici. Se si vuole risparmiare qualche soldino è possibile ricorrere a qualche trucchetto geniale, semplice e veloce delle nostre nonne.

É sorprendente e in pochi lo conoscono ma questo trucchetto della nonna davvero facile e veloce ammorbidisce il bucato in 1 sola mossa

In questo spazio la parola d’ordine è ancora “economia”. Dunque, cerchiamo di capire come un altro trucchetto facilissimo può farci risparmiare tempo e fatica ed avere un bucato morbidissimo allo stesso tempo.

Aceto di mele e balsamo

Mai provata la miscela di aceto di mele e balsamo per capelli? Ebbene, questo mix di ingredienti si trasformerà in un vero e proprio ammorbidente fatto in casa.

Per un’azione ancora più a favore dell’ambiente suggeriamo di utilizzare un balsamo bio o ecologico.

L’ammorbidente “home made” si prepara con 2 tazze di acqua (circa mezzo litro) e 1 bicchiere di balsamo per capelli. Mescolare ed infine aggiungere 1 tazza piena d’aceto di mele. Profumato e liscissimo, questo ammorbidente fatto in casa renderà il bucato morbido e dal profumo di pulito. Basterà un misurino ad ogni lavaggio ed il gioco è fatto. Dunque, è sorprendente e in pochi lo conoscono ma questo trucchetto della nonna davvero facile e veloce ammorbidisce il bucato in 1 sola mossa.