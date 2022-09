La cellulite non è solo un problema estetico, ma sarebbe anzitutto un’alterazione del tessuto localizzato. Questa condizione, infatti, potrebbe determinare un incremento delle dimensioni delle cellule adipose e la ritenzione idrica sottocutanea, con gli effetti estetici che tutti conoscono.

Quella che viene altrimenti definita “buccia d’arancia” è un problema che interessa circa il 90% delle donne, mentre è molto più rara negli uomini. Una dieta a base di alimenti fibrosi e ricchi di acqua, con calorie quasi pari a zero, smettere di fumare e limitare l’alcol al minimo, sono ottimi modi per ottenere dei miglioramenti sul lungo termine.

Invece, questi 3 rimedi per attenuare gli inestetismi della cellulite avrebbero un’azione abbastanza rapida, specie se il disturbo non è già in uno stadio molto avanzato. Infatti, mirano a risolvere il problema per quanto riguarda l’estetica, mentre le cause mediche della cellulite andrebbero approfondite con il proprio medico curante, se il disagio dovesse diventare insopprimibile. È consigliabile in tutti i casi avvalersi del parere di un dietologo, oltre a considerare di adottare abitudini più funzionali al mantenimento del proprio benessere.

3 rimedi per attenuare gli inestetismi della cellulite a costo zero

L’obiettivo, in questo caso, sarebbe quello di ottenere una pelle più levigata, compatta e omogenea in tempi rapidi. Ecco come.

Eliminare completamente il sale per una settimana

Gran parte dei ristagni di liquidi che concorrono alla formazione della buccia d’arancia sarebbero addebitabili a un eccesso di sodio nell’alimentazione. La ritenzione idrica, infatti, sarebbe uno meccanismi responsabili della cellulite. Oltre ad astenersi dal consumo di sale per una settimana, da intendersi in pratica come assunzione di cibo scondito, sarebbe bene integrare con molta frutta e verdura fresca, possibilmente cruda. In tal modo il corpo può assorbire naturalmente il potassio, sale minerale indispensabile, tra le altre cose, della diuresi. Dopo una settimana, sarebbe possibile constatare già dei risultati apprezzabili, a partire da un miglioramento dell’elasticità della pelle.

Espellere i liquidi in eccesso

Per attenuare gli inestetismi della cellulite è necessario bere molta acqua. Nulla di più semplice, ma nello stesso tempo molto efficace. L’acqua stimola la diuresi e combatte in modo diretto la ritenzione idrica. A tal fine, sarebbe importante incrementare l’apporto di acqua giornaliero. Se si beve 1 litro d’acqua al giorno, ad esempio, sarebbe meglio arrivare a consumarne 2, a piccole dosi ma frequentemente.

Indossare abiti comodi

Purtroppo, indossare abiti attillati non sarebbe molto benefico per la circolazione. Un modo molto semplice e a costo zero per attenuare gli inestetismi della cellulite nell’arco di poco sarebbe prediligere pantaloni comodi e leggeri. Questo rimedio è da provare per un’intera settimana, prima di vedere risultati apprezzabili.

