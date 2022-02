Se il Governo sta allentando le restrizioni, ecco che San Valentino potrebbe essere il momento perfetto per una gita fuori porta. Nonni e babysitter allertati perché mamme e papà potrebbero decidere di fare nuovamente i “piccioncini”. E mete decisamente non ne mancano in Italia. Magari abbinando anche un po’ di enogastronomia che non fa mai male. O, qualche mercatino dell’antiquariato che potrebbe riservarci delle piacevoli sorprese. Oggi voliamo in Toscana, dove c’è un borgo tra i tanti che ha delle caratteristiche proprio tutte speciali. Andiamo a scoprirlo con la nostra Redazione.

Un amore di San Valentino nel borgo degli innamorati

Lucignano, in Val di Chiana, è la meta che suggeriamo oggi. Sito su una collina, come moltissimi borghi della meravigliosa Toscana, sembra guardare dall’alto della sua nobiltà. Poco più di 3.000 anime vivono in questa perla della Val di Chiana, al confine tra alcune delle città più belle d’Italia. Qui infatti sono vicine:

Firenze;

Siena;

Perugia;

Arezzo

Già Bandiera arancione del Touring Club, Lucignano è l’esempio dell’architettura medievale, con la sua tipica struttura urbanistica ellittica.

Dorato dentro e fuori le sue mura ecco dove trascorrere un San Valentino unico scegliendo un borgo dell’amore

Essendo terra di confine, Lucignano è sempre stato preziosa per le signorie locali e si è avvantaggiato proprio di questa sua posizione strategica. A livello artistico ha ospitato talenti da tutta la Toscana, facendosi particolarmente influenzare dalla scuola senese, ma non solo. All’interno dell’interessantissimo Museo Comunale si nasconde un capolavoro artistico senza tempo: l’Albero d’Oro.

Qualcuno lo chiama anche “l’Albero dell’Amore”, un capolavoro dell’arte orafa toscana, apprezzata da secoli in tutto il Mondo. Parliamo di un reliquiario a forma di albero, pieno di coralli e cristalli e ritenuto un portafortuna per i “Valentini” che lo visitano. Venne realizzato impiegandoci addirittura oltre 120 anni e molti innamorati si scambiano ancora in sua presenza le promesse d’amore eterno. Per info sul Museo ecco il sito.

Dove pernottare a Lucignano

Dorato dentro e fuori le sue mura questo romantico borgo che offre anche pernottamenti per tutte le tasche. E, cosa molto importante, con giudizi molto alti dei visitatori. Locande, alberghi, affittacamere e B&B. C’è davvero di tutto, per ogni gusto e portafoglio. Pizzerie, ristoranti e agriturismo offrono poi ottimi piatti della tradizione locale da assaggiare per un ricordo bellissimo a 360 gradi di questa terra meravigliosa. E, se invece, San Valentino lo immaginiamo in un castello, ecco la nostra idea nell’approfondimento.

