Al momento dell’acquisto si presentano sempre perfetti. I colori sono intensi e i capi sembrano brillare di luce propria.

Dopo qualche lavaggio e asciugatura al sole, la maggior parte dei vestiti scuri comincia a perdere colore e lucentezza. Questo fenomeno è sempre attuale, soprattutto in estate quando i raggi cocenti del sole colpiscono le tinte sgargianti dei capi scuri, sbiadendole in poco tempo. Per ovviare a tale fastidiosa problematica, la Redazione aveva suggerito “3 trucchetti geniali e facilissimi per lavare i capi neri alla perfezione senza sbiadirli”.

Quest’oggi vogliamo mostrare ai Lettori altri 3 velocissime idee furbe che hanno lo scopo di salvaguardare e ravvivare i capi scuri.

Mai più capi scuri che sbiadiscono al sole con questi 3 velocissimi trucchetti da copiare

Quando ci si avvicina ai rimedi naturali l’aceto bianco è certamente l’ingrediente più famoso ed utilizzato.

Amico anche dei capi scuri, l’aceto è in grado di fissare i colori del bucato. Allo stesso tempo elimina di cattivi odori e riesce anche ad ammorbidire i capi.

Basterà aggiungere 4 cucchiai di aceto bianco in una bacinella d’acqua fredda. Da evitare l’acqua calda che, invece, disperde il colore. Mescolare e immergere i vestiti neri. Poi, lasciarli in ammollo per qualche ora e risciacquare concludendo il lavaggio a mano con un po’ di sapone di Marsiglia.

Non solo per il lavaggio a mano, l’aceto è un ottimo alleato anche in lavatrice. Per avere un nero intenso e luminoso basterà aggiungere un bicchiere d’aceto al lavaggio.

Anche il caffè e il tè possono aiutare ad intensificare e fissare il colore. Con l’aggiunta di 500 ml di tè nero o di caffè al ciclo di risciacquo il risultato sarà straordinario.

Attenzione alla birra. In pochi sanno che immergere i capi scuri in una miscela composta da un litro d’acqua e un litro di birra, li renerà brillanti in soli 30 minuti. Una volta lasciati in ammollo per mezz’ora, i capi andranno lavati con 2 cucchiai di sale grosso per ravvivare ancora di più i colori. Ed ecco come non avere mai più capi scuri che sbiadiscono al sole con questi 3 velocissimi trucchetti da copiare.