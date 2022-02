Attendevamo la chiusura della settimana per avere indicazioni sul possibile scenario futuro, ma non si sono formati gli swing che attendevamo e per questo motivo i segnali sono rimasti contrastanti.

Cosa attendere ora? Ora i mercati sono indecisi sul da farsi.

In situazioni identiche nelle serie storiche, i mercati hanno generato vere e proprie esplosioni di momentum e dato spazio a diverse giornate di direzionalità. Quindi, non dobbiamo far altro che attendere sviluppi e accodarsi ad essi.

Procediamo per gradi.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 4 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.159

Eurostoxx Future

4.097

Ftse Mib Future

26.675

S&P 500 Index

4.500,54.

La nostra previsione annuale punta al ribasso per diversi mesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 4 febbraio.



I mercati sono indecisi sul da farsi ma siamo vicini a un’importante fase direzionale. I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 15.496. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.731.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.169. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.250.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 27.270. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.530.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.540. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.414.

Cosa attendiamo per la prossima settimana?

Gli indici azionari analizzati presentano diverse tendenze fra di loro e quindi risulta difficile stabilire un percorso campione con elevate probabilità a favore.

Quale posizione di investimento mantenere ancora in ottica multidays?

Flat sui mercati analizzati.

Cosa attendere per la giornata di lunedì?

Gli oscillatori sono appiattiti e quindi risulta difficile fare una previsione attendibile.