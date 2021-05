È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di stendere il bucato e accorgersi della presenza di macchie strane. Macchie che prima del lavaggio non c’erano.

Pensiamo subito ad un nostro sbaglio. Probabilmente non le abbiamo notate prima e che quelle macchie erano già presenti sul nostro bucato. Laviamo ancora una volta. Ecco che quegli aloni grigi sono spariti, ma ne sono ricomparsi altri su diversi punti delle lenzuola.

Quindi non era un nostro errore, ma un problema della lavatrice.

Le prime cose da fare

Quando ci accorgiamo che la lavatrice macchia il bucato bianco, la prima cosa che ci viene in mente è che il detersivo o l’ammorbidente non si siano sciolti bene. Oppure troppo bucato nel cestello. Puliamo per bene la guarnizione per evitare che lo sporco depositato vada a finire sul nostro bucato. Controlliamo che la lavatrice scarichi nel modo giusto l’acqua.

Pensiamo di aver risolto il problema, ma le macchie si ripresentano.

Cosa controllare

Se dopo il lavaggio il bucato presenta delle macchie strane, la lavatrice potrebbe avere questo problema a cui nessuno ha mai pensato.

Se dopo aver pulito e controllato, centimetro per centimetro la lavatrice, le macchie si presentano ancora, il problema potrebbe essere questo.

C’è qualche suo componente che non funziona bene.

Ecco che probabilmente sarà un problema di resistenza

La resistenza è quel componente della lavatrice, che permette di riscaldare l’acqua e farla arrivare alla temperatura impostata. I residui di detersivo e di calcare possono sporcarla, ed ecco il perché delle macchie sul bucato. Sarebbe buona abitudine, almeno una volta al mese, fare un lavaggio a vuoto con la temperatura impostata a 90°. Se il problema dovesse non risolversi, saremo costretti a smontare la resistenza e molto probabilmente a sostituirla. Naturalmente facciamoci aiutare sempre da un esperto.

Ecco perché, se dopo il lavaggio il bucato presenta delle macchie strane, la lavatrice potrebbe avere questo problema a cui nessuno ha mai pensato.